Polacy wskazali najlepszego prezydenta. Wynik Nawrockiego zwraca uwagę

Uczestnikom badania UCE Research zadano pytanie: "Którego z prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?". Jak się okazuje, mimo tego, że Karol Nawrocki pełni swoją funkcję od pół roku, to nie przeszkodziło mu to zająć wysokiego miejsca.

Najwięcej wskazań otrzymał Aleksander Kwaśniewski. Za najlepszego prezydenta uznało go 29,6 proc. respondentów. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc. Trzecie miejsce przypadło Andrzejowi Dudzie, który otrzymał 12,4 proc. wskazań.

Dalsze miejsca zajęli Lech Kaczyński z wynikiem 8,9 proc., Lech Wałęsa – 5,4 proc. oraz Bronisław Komorowski, którego wskazało 4 proc. respondentów. Aż 7,8 proc. ankietowanych w ogóle nie wskazało najlepszego prezydenta. Zdania w tej sprawie nie ma 6,8 proc.

Badanie UCE Research zostało przeprowadzone w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.

Pół roku prezydentury Nawrockiego

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP 6 sierpnia. Pracownia United Surveys postanowiła zapytać Polaków o to, jak oceniają pół roku jego urzędowania.

Jak wynika z badania, 51,1 proc. respondentów (z czego 26,7 proc. to oceny "zdecydowanie pozytywne", a 24,4 proc. "raczej pozytywne") dobrze ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 46,1 proc. badanych ("zdecydowanie negatywnie" ocenia Nawrockiego 29,4 proc., a "raczej negatywnie" – 16,7 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma tylko 2,8 proc. ankietowanych.

Co nie dziwi, ocena prezydenta różni się od tego, na kogo głosują poszczególni respondenci. Wybory opozycji (PiS, Konfederacja) wystawili Nawrockiemu dobrą ocenę. Aż 90 proc. z nich pozytywnie oceniło prezydenta. Tylko 9 proc. ma o nim złe zdanie.

Z kolei głosujący na partie tworzące koalicję (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica) oceniają Nawrockiego Negatywnie. 82 proc. z nich dało ocenę negatywną. 16 proc. badanych pozytywnie wypowiedziało się o prezydencie.

