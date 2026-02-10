Prezydenckie prawo łaski. Wiadomo, co sądzą Polacy

Badanie pokazuje jednak, że w społeczeństwie istnieje także wyraźna grupa przeciwników tego uprawnienia.

Zdecydowane zdanie Polaków

Prawo łaski przysługuje prezydentowi na podstawie artykułu 139 Konstytucji RP. Oznacza ono możliwość darowania lub złagodzenia kary osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu, z wyjątkiem osób skazanych przez Trybunał Stanu. Ułaskawienie dotyczy samej kary lub środków karnych – nie oznacza natomiast zatarcia skazania.

Z sondażu wynika, że 57,4 proc. badanych opowiada się za pozostawieniem prawa łaski w rękach prezydenta. W tej grupie 22,1 proc. respondentów zdecydowanie popiera takie rozwiązanie, a 35,3 proc. raczej je popiera. Przeciwnego zdania jest 26 proc. ankietowanych – 10,2 proc. zdecydowanie sprzeciwia się utrzymaniu tego uprawnienia, a 15,8 proc. raczej opowiada się za jego odebraniem prezydentowi. Jednocześnie 16,6 proc. badanych nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Kim są osoby ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki kilka tygodni temu po raz pierwszy podczas swojej prezydentury zastosował prawo łaski. Z dostępnych informacji wynika, że wszystkie znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej. Jak wyjaśnił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, decyzje zapadły z uwzględnieniem względów humanitarnych, pozytywnych opinii sądów oraz wniosków prokuratora generalnego o zastosowanie prawa łaski. Ułaskawione osoby były skazane m.in. za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, groźby karalne oraz oszustwo i przestępstwa gospodarcze.

Jednocześnie prezydent odmówił zastosowania prawa łaski wobec pięciu osób. Dodatkowo zwrócił się do prokuratora generalnego Waldemara Żurka o akta w czterech innych sprawach. Według ustaleń mediów, pierwsza ułaskawiona osoba została skazana za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o 85-letnią, schorowaną wdowę, wcześniej niekaraną. Druga osoba była skazana za groźby karalne. Prezydent darował jej karę pozbawienia wolności, biorąc pod uwagę m.in. stan zdrowia, wiek, odległy czas od popełnienia czynu oraz przestrzeganie prawa po wyroku. Według doniesień chodzi o mężczyznę po poważnym wypadku, chorującego na nowotwór. Trzecia osoba została skazana za oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach oraz pokrzywdzenie wierzycieli. Decyzja była związana m.in. z trudną sytuacją rodzinną – mężczyzna opiekuje się ciężko chorą na raka żoną i wychowuje dwoje dzieci.

Jak podawały media, wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski o ułaskawienie były wcześniej rekomendowane przez ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara.

