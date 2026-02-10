Bosacki oburzony zaproszeniem dla Skalika na RBN. "Szkodliwa postać"

W środę odbędzie się zwołana przez prezydenta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, podczas której jednym z omawianych punktów mają być niejasne powiązania z Rosją marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prezydent chce wyjaśnień związanych z jego dostępem do ściśle tajnych informacji, także w kontekście tego, że nie wypełnił on ankiety bezpieczeństwa.

– Jestem zszokowany tymi tematami – stwierdził na antenie Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Ocenił, że jest to "polityczne i bardzo mało uzasadnione merytorycznie" uderzenie w marszałka Sejmu. – On (Czarzasty – przyp. red.) ma dostęp do wszelkich informacji i służby nie mają z tym kłopotu. Co więcej służby mu ten dostęp dały. Jest to czysto polityczna prowokacja ze strony pana prezydenta. Uważam, że absolutnie niepotrzebna – skwitował polityk.

Za zbędne uważa również dwa pozostałe tematy spotkania. – Dużo więcej prezydent by się dowiedział, gdyby normalnie w zaciszu gabinetów porozmawiał z właściwymi ministrami, na przykład w sprawie Rady Pokoju z ministrem wicepremierem Radkiem Sikorskim – wskazał.

Przypomniał również, że za czasów poprzednich prezydentów Rada była zwoływana bardzo rzadko. – W tej chwili w jakiś trzeciorzędnych sprawach jest zwoływana. Zupełnie nie wiem, po co – zaznaczył wiceszef resortu.

Bosacki: Obecność tej osoby jest skandaliczna

Zdaniem Marcina Bosackiego "szczególnie skandaliczna" jest obecność na Radzie Włodzimierza Skalika, posła Konfederacji Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – To jest człowiek, który rozsyłał w setkach tysięcy odsłon dezinformację rosyjską, zarówno jeśli chodzi o drony we wrześniu, mówiąc, że one były ukraińskie albo NATO-wskie, jak i ostatnio w akcji rosyjskiej na przykład jeśli chodzi o to, czy jedna dziewczynka, która zabiła drugą dziewczynkę była Ukrainką – podkreślił wiceminister w MSZ.

– To jest szkodliwa postać w polskiej polityce. Taka osoba nie powinna być zapraszana do Rady Bezpieczeństwa Narodowego – podsumował.

Czytaj też:

"Służby powinny sprawdzić". Tumanowicz komentuje burzę wokół CzarzastegoCzytaj też:

Dziwne zachowanie Czarzastego wobec dziennikarza. "Bez spoufalania"