Dziwne zachowanie Czarzastego wobec dziennikarza. "Bez spoufalania"

Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował we wtorek, że prezydium Sejmu odrzuciło wniosek klubu parlamentarnego PiS o zwołanie dodatkowego posiedzenia izby w trybie tajnym. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli, aby na takim posiedzeniu Czarzasty wyjaśnił m.in., dlaczego w przeszłości nie wypełniał ankiety bezpieczeństwa. Temat marszałka zostanie za to poruszony podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

O kwestię ankiety próbował dopytać Czarzastego dziennikarz TV Republika. – Związki pana rodziny, może nam pan coś więcej powiedzieć? – rozpoczął rozmowę na sejmowym korytarzu.

– Wiem pan, jaka jest sytuacja – odparł lider Lewicy, po czym położył rękę na ramionach dziennikarza. – Bez takie spoufalania panie marszałku – upomniał reporter, ale to nie pomogło. Polityk ręki nie zabrał.

– Ale wiem pan, jak to jest. To jest tak, ja z wami od dwóch lat, ale ja pana lubię, ale niech pan się nie denerwuje... – kontynuował marszałek Sejmu, chcąc prawdopodobnie podkreślić, że nie udziela wywiadów tej stacji.

– Ale ja się nie denerwuję. Niech ma pan powie, dlaczego pan ankiety bezpieczeństwa nie wypełnił? – powtórzył dziennikarz. – Ja pana bardzo lubię... – nie odpuszczał Czarzasty, wciąż utrzymując kontakt fizyczny.

– Mógłby się pan do mnie nie przytulać? – ponowił prośbę dziennikarz. – Chciałbym z panem porozmawiać tak ciepło bardzo – stwierdził polityk, nie chcąc odpowiedzieć na pytanie dot. ankiety bezpieczeństwa.

twitter

Niebezpieczne związki Czarzastego?

Pod koniec stycznia "Gazeta Polska" i TV Republika opisały biznesowo-towarzyskie powiązania Czarzastego i jego żony ze Swietłaną Czestnych, obywatelką Polski o rosyjskich korzeniach, pracującą w domu aukcyjnym należącym do struktury największego rosyjskiego banku Sbierbank, pozostającego pod kontrolą Kremla. Tajemnicza Rosjanka ma także udziały w spółce hotelowej PDK Hotele, w której funkcję wiceprezesa pełni Małgorzata Czarzasty, żona marszałka Sejmu. Obydwoje są także akcjonariuszami podmiotu posiadającego pakiet większościowy tej spółki.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę na godz. 14:00 Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że na posiedzeniu zostaną omówione trzy tematy. Jednym z nich będą właśnie "podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".