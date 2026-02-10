Dziwne zachowanie Czarzastego wobec dziennikarza. "Bez spoufalania"
Dziwne zachowanie Czarzastego wobec dziennikarza. "Bez spoufalania"

Dodano: 
Dziwne zachowanie Czarzastego wobec dziennikarza
Dziwne zachowanie Czarzastego wobec dziennikarza Źródło: Telewizja Republika
Dziennikarz Telewizji Republika próbował dowiedzieć się, dlaczego Włodzimierz Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Reakcja marszałka była dziwna.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował we wtorek, że prezydium Sejmu odrzuciło wniosek klubu parlamentarnego PiS o zwołanie dodatkowego posiedzenia izby w trybie tajnym. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli, aby na takim posiedzeniu Czarzasty wyjaśnił m.in., dlaczego w przeszłości nie wypełniał ankiety bezpieczeństwa. Temat marszałka zostanie za to poruszony podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

O kwestię ankiety próbował dopytać Czarzastego dziennikarz TV Republika. – Związki pana rodziny, może nam pan coś więcej powiedzieć? – rozpoczął rozmowę na sejmowym korytarzu.

– Wiem pan, jaka jest sytuacja – odparł lider Lewicy, po czym położył rękę na ramionach dziennikarza. – Bez takie spoufalania panie marszałku – upomniał reporter, ale to nie pomogło. Polityk ręki nie zabrał.

– Ale wiem pan, jak to jest. To jest tak, ja z wami od dwóch lat, ale ja pana lubię, ale niech pan się nie denerwuje... – kontynuował marszałek Sejmu, chcąc prawdopodobnie podkreślić, że nie udziela wywiadów tej stacji.

– Ale ja się nie denerwuję. Niech ma pan powie, dlaczego pan ankiety bezpieczeństwa nie wypełnił? – powtórzył dziennikarz. – Ja pana bardzo lubię... – nie odpuszczał Czarzasty, wciąż utrzymując kontakt fizyczny.

– Mógłby się pan do mnie nie przytulać? – ponowił prośbę dziennikarz. – Chciałbym z panem porozmawiać tak ciepło bardzo – stwierdził polityk, nie chcąc odpowiedzieć na pytanie dot. ankiety bezpieczeństwa.

Niebezpieczne związki Czarzastego?

Pod koniec stycznia "Gazeta Polska" i TV Republika opisały biznesowo-towarzyskie powiązania Czarzastego i jego żony ze Swietłaną Czestnych, obywatelką Polski o rosyjskich korzeniach, pracującą w domu aukcyjnym należącym do struktury największego rosyjskiego banku Sbierbank, pozostającego pod kontrolą Kremla. Tajemnicza Rosjanka ma także udziały w spółce hotelowej PDK Hotele, w której funkcję wiceprezesa pełni Małgorzata Czarzasty, żona marszałka Sejmu. Obydwoje są także akcjonariuszami podmiotu posiadającego pakiet większościowy tej spółki.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę na godz. 14:00 Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że na posiedzeniu zostaną omówione trzy tematy. Jednym z nich będą właśnie "podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Źródło: Telewizja Republika / X
