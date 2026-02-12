"Zorganizowany przerzut migrantów z Białorusi". Zarzuty dla aktywistki

Chodzi o aktywistka związaną ze środowiskiem pomagającym migrantom na granicy polsko-białoruskiej, która usłyszała poważne zarzuty dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy – wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową. Sprawa podważa narrację części organizacji społecznych, które od lat przedstawiają działania aktywistów wyłącznie jako pomoc humanitarną.

Chodzi o Kamilę M., jedną z pięciu osób uniewinnionych w głośnym procesie tzw. piątki z Hajnówki. Wyrok zapadł 8 września 2025 roku. W czerwcu 2025 roku w innym postępowaniu postawiono jej jednak nowe, poważniejsze zarzuty związane z udziałem w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Śledztwo, w którym pojawia się jej nazwisko, dotyczy międzynarodowego przemytu ludzi i ma znacznie szerszy zakres.

Obejmuje wydarzenia sięgające co najmniej września 2021 roku i działalność prowadzoną przynajmniej do marca 2022 roku. W sprawie podejrzanych jest więcej osób – oprócz aktywistki i małżeństwa działaczy społecznych także co najmniej trzy inne osoby, z których część zdecydowała się dobrowolnie poddać karze. Według prokuratury kluczowe znaczenie mają dane zabezpieczone w telefonie aktywistki. Analiza korespondencji ma wskazywać m.in. na kontakty z osobami zajmującymi się przemytem migrantów, ustalanie transportu oraz przekazywanie instrukcji dotyczących sposobu zachowania podczas zatrzymania przez służby graniczne.

Śledczy zwracają uwagę także na wątki wskazujące na możliwą profesjonalizację procederu. W zabezpieczonych wiadomościach pojawiały się informacje o kosztach nielegalnego przekroczenia granicy. Według części korespondencji miały one sięgać do około 2800 dolarów za osobę. Jeśli podobne stawki były stosowane szerzej, mogłoby to oznaczać wielomilionowy rynek przemytu ludzi w skali regionu.

Dodatkowe wątpliwości wzbudził numer telefonu używany przez podejrzaną. Według ustaleń śledczych miał być zarejestrowany na dane osoby, która od 32 lat nie przebywała w Polsce. W śledztwie pojawia się także wątek osoby, na którą zarejestrowano aż 130 numerów telefonów u różnych operatorów, co może wskazywać na wykorzystywanie infrastruktury telekomunikacyjnej do działań przestępczych.

Obrona aktywistki odmawia komentowania zarzutów i podkreśla, że postępowanie nie ma związku z procesem dotyczącym wydarzeń w Hajnówce. Za organizowanie przemytu ludzi grozi do 8 lat więzienia.

