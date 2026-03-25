"Ktoś nie dotrzymał obietnicy". Oto dlaczego Polska przegrała prestiżowe głosowanie w UE

Konkurentami Warszawy było osiem innych miast europejskich: francuskie Lille, Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Zagrzeb w Chorwacji, Rzym we Włoszech, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii. O tym, gdzie zostanie zlokalizowana nowa agencja zdecydowali przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE oraz Parlament Europejski. Ostatecznie stolica Polski nie znalazła się na tzw. krótkiej liście kandydatur. Wybór rozstrzygał się między Rzymem a Lille. Po głosowaniu zdecydowano, że to francuskie miasto będzie siedzibą EUCA.

Gra interesów w UE

Brukselska korespondentka RMF FM ujawniła kulisy głosowania nad siedzibą nowej unijnej instytucji. Polska liczyła na drugie miejsce, obok faworyta Lille. Niespodziewanie do gry wszedł jednak Rzym i to on znalazł się na krótkiej liście. Jak wskazuje rozgłośna, taki obrót sprawy daje jasno do zrozumienia, że któryś z krajów, który wcześniej obiecał poparcie dla Warszawy, w ostatniej chwili zmienił zdanie i obietnicy nie dotrzymał, oddając swój głos na stolicę Włoch. Ustalenie, kto okazał się słabym sojusznikiem Polski będzie jednak bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe.

"Wybór lokalizacji agencji ds. celnych pokazał po raz kolejny, że w takich rozgrywkach nie chodzi tylko o kwestie merytoryczne (najlepszą ofertę), ale przede wszystkim o grę interesów. Na ostatniej prostej odbywają się negocjacje polityczne między państwami członkowskimi – na zasadzie «coś za coś»" – czytamy na stronie rozgłośni.

– Bardzo trudno konkurować z dużymi, "starymi" członkami UE jak Włochy czy Francja, które mają większą liczbę głosów w Radzie UE, zasiadają w ważnych organizacjach, jak Francja, która jest stałym członkiem rady Bezpieczeństwa ONZ – powiedział unijny dyplomata w rozmowie z dziennikarką.

