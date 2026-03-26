KO szykuje kolejny atak na Glapińskiego

Prezydent Karol Nawrocki, zanim odmówił podpisania ustawy o SAFE, złożył w Sejmie własny projekt, który zakłada finansowanie wojska ze środków pozyskanych z zysku ze sprzedaży złota kupionego w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski. Nawrocki swoją propozycję nazywa "polskim SAFE 0 procent".

KO chce ukarać Glapińskiego

Jak jednak informuje Wirtualna Polska, zaangażowanie szefa NBP Adama Glapińskiego w propozycję prezydenta wzbudziło złość wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. Prezes banku centralnego może mieć z tego powodu kłopoty.

– Swoim zachowaniem w sprawie SAFE prezes Adam Glapiński daje podstawy do zarzutów o złamanie zasady apolityczności banku centralnego. To może stać się powodem do skierowania nowej skargi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej lub po prostu uzupełnienia dotychczasowych zarzutów – powiedział Janusz Cichoń (KO), szef sejmowej komisji finansów publicznych.

Co dokładnie zarzuca KO Glapińskiemu? Jak tłumaczy Cichoń, uzależnienie wypłaty zysków ze sprzedaży złota od przyjęcia przez Sejm prezydenckiego projektu może oznaczać złamanie konstytucji oraz ustawy o banku centralnym przez szefa NBP.

Przypomnijmy, że partia Donalda Tuska zapowiedziała postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu i wpisała ten postulat do słynnych już 100 konkretów. Jak na razie, postulat nie został zrealizowany.

Zarzuty o złamanie zasady apolityczności pojawiły się już wcześniej. Przeciwnicy Glapińskiego wskazywali również, że jeśli bank wykaże zysk, to powinien go, zgodnie z przepisami prawa, przekazać do budżetu. NBP wydało w tej sprawie komunikat, w którym odpierało zarzuty.

"Narodowy Bank Polski wyczerpująco przedstawił kwestie możliwości finansowania potrzeb zbrojeniowych Polski, w pełni prezentując swoje stanowisko w tej sprawie. Wszystkie materiały i wypowiedzi są dostępne na stronie internetowej NBP. W dyskusji, która przybiera polityczny charakter, Narodowy Bank Polski, jako niezależny i apolityczny bank centralny, nie może i nie będzie uczestniczyć" – czytamy w oświadczeniu.

