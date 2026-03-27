"Jeden ze słabszych punktów tego rządu". Sawicki uderza w członka rządu

Donald Tusk ma wkrótce przeprowadzić zmiany w składzie Rady Ministrów. Ze stanowiskiem pożegna się przedstawicielka Polski 2050 – minister kultury Marta Cienkowska. Niepewne swojej przyszłości są także minister zdrowia Jolanta Sobierańska‑Grenda oraz minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Swoich stanowisk nie stracą minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej‑Nałęcz oraz minister klimatu Pauliny Hennig‑Kloski (o tej drugiej spekulowano w mediach).

Tymczasem poseł Polskiego Stronnictwa Ludowej Marek Sawicki przekonuje, że Hennig-Kloska jest najsłabszym punktem gabinetu Tuska i to "od samego początku". Dodał, że "jeszcze nie wie", czy będzie bronił minister klimatu i środowiska przed ewentualną dymisją.

– Powiem szczerze, że jeśli chodzi o koalicję, to nie mam wątpliwości, będzie ogromny nacisk na to, żebyśmy bronili tej minister, ale to jeden ze słabszych punktów tego rządu od samego początku. Ja tego nie ukrywam, bo jeżeli pan popatrzy na wszystkie relacje, choćby pomiędzy sferą produkcyjną, związaną z przyrodą, a więc rolnictwo, leśnictwo, itd. z z kwestią ochrony środowiska, to pani minister Hennig-Kloska ustawiła się tylko po tej stronie ochrony, nie baczą na funkcje produkcyjne przyrody – stwierdził Sawicki.

Ziobro przed Trybunałem Stanu?

Sawicki komentował również starania polityków koalicji rządzącej postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. W styczniu Włodzimierz Czarzasty chwalił się rozpoczęciem zbierania podpisów pod wnioskiem w tej sprawie. Jednak poseł PSL studzi zapędy obecnego marszałka Sejmu.

– Panie marszałku Czarzasty, nie będzie tych głosów, bo nie mamy takiej większości parlamentarnej. Po drugie nie ma czasu na przygotowanie wniosku o postawienie przed Trybunał – tłumaczył.

– Praca komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, a w tej komisji pracuję, to nie jest, że tak powiem, łapanie pcheł, tylko żmudna, ciężka robota i nie ma mowy, żebyśmy w dwa tygodnie rozpatrzyli wniosek o postawienie przed TS Zbigniewa Ziobry i żeby to można było w Sejmie przegłosować. Z pewnością ta kadencja Ziobry przed TS nie postawi – dodał.

