Firmy obcokrajowców w Polsce. Uwagę zwraca nacja z Azji

Rekordowa ilość zawieszanych i zamykanych firm na przestrzeni ostatnich kilku lat wynika z szeregu czynników, w tym przede wszystkim ze sztucznie zawyżanych podatkami kosztów energii, które dużym stopniu generuje unijna polityka tzw. transformacji energetyczno-klimatycznej. Nie zmienia to faktu, że jednocześnie na rynku pojawiają się nowe działalności gospodarcze – tworzone zarówno przez obywateli naszego kraju, jak i obcokrajowców.

Obcokrajowcy zakładają firmy w Polsce. Ekspansja nie tylko z Ukrainy

"Nie zmniejsza się atrakcyjność Polski w oczach przedsiębiorców zagranicznych. W 2025 r. zarejestrowali oni w naszym kraju o prawie 5 proc. więcej firm niż rok wcześniej. To wysoki wynik i niewiele mniejszy od rekordu w 2023 r." – pisze w piątek "Puls Biznesu".

Z artykułu "PB" wynika, że na pierwszym miejscu wśród obcokrajowców uruchamiających w Polsce działalności gospodarcze są obywatele Ukrainy. W ich przypadku występuje stała tendencja. 3,2 tys. założonych nowych firm w 2025 roku to tyle samo co rok wcześniej.

Chińczycy na trzecim miejscu

Na drugiej pozycji w tym zestawieniu ulokowali się Białorusini, którzy otworzyli o prawie dwa tysiące mniej biznesów niż Ukraińcy (1370). Podium zamykają Chińczycy – 610 działalności. W 2024 roku obywatele Państwa Środka byli pod tym względem na piątym miejscu.

Czwartą pozycję według „Pulu Biznesu” utrzymali obywatele Republiki Federalnej Niemiec – tu mamy 514 nowych przedsiębiorstw. Piątek miejsce należy do Turków (486), a dalej mamy Hindusów (299), Brytyjczyków (256), Czechów (199), Gruzinów (191) i Włochów (167).

Jakie branże wybierają?

Obywatele z zagranicy celują przede wszystkim w gastronomię i restauracje. W tym sektorze założono 694 firmy.

Niewiele mniejszą popularnością cieszą się transport drogowy (484) oraz roboty budowlane (480).

Przypomnijmy, że ukraińska branża transportowa ma uprzywilejowaną pozycję w stosunku do polskiej. Nieuczciwa konkurencja była powodem licznych protestów polskiej branży transportowej.

Obywatele przybyli z zagranicy chętnie działają także na polu informatyki (380) i doradztwa gospodarczego (308). Zarabiają też w agencjach pracy tymczasowej (225) oraz na sprzedaży hurtowej (224).

