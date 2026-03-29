Polski żołnierz ranny w Libanie. Bartoszewski: To poważne obrażenia

Z jego wypowiedzi wiceszefa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że obrażenia były poważniejsze, niż wynikało z pierwszych komunikatów.

Wybuchła mina pułapka

Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas patrolu Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL. W trakcie przejazdu wojskowego pojazdu doszło do wybuchu miny pułapki. Ranny został podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej. Choć początkowo informowano o lekkich obrażeniach, Bartoszewski przekazał wieczorem na antenie Polsat News, że sytuacja wyglądała poważniej. – Odniósł poważne obrażenia głowy, wymagało to założenia szwów, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedział.

Wiceszef MSZ zwrócił uwagę na źródło zagrożenia. Jak zaznaczył, ładunek, który eksplodował, mógł pochodzić z wcześniejszych konfliktów. – Te miny pułapki są bardzo niebezpieczne, bo w Afganistanie zabiły całą masę żołnierzy, w tym polskich – podkreślił. Bartoszewski nie ukrywał też, że sytuacja w regionie jest coraz trudniejsza. – Biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie, to te misje w Libanie i na Wzgórzach Golan są bardziej zagrożone – zaznaczył. Mimo napiętej sytuacji w regionie, nie ma planów ewakuacji polskich żołnierzy – Nie słyszałem, żeby taka decyzja zapadała, ale jeżeli tak, to natychmiast ich ewakuujemy – powiedział.

Żołnierzowi niezwłocznie udzielono pomocy

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaraz po zdarzeniu opublikowało komunikat, w którym podano, że wszystko wydarzyło się ok. godz. 13.10 podczas realizacji patrolu przez żołnierzy PKW UNIFIL na trasie z posterunku 6-50 do bazy 2-45. "Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielana jest mu specjalistyczna pomocy medyczna. Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu" – napisano.

"Sytuacja bezpieczeństwa w rejonie wykonywania zadań przez Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie działania prowadzone są w ścisłej koordynacji z dowództwem misji ONZ. W odpowiedzi na zagrożenia każdorazowo wdrażane są dodatkowe procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony, mające na celu minimalizowanie ryzyka dla żołnierzy realizujących zadania operacyjne" – podkreśliło Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie.

Izrael przeprowadził nalot na obiekty nuklearne

Iran ogłasza mobilizację wojskową. Ponad milion żołnierzy