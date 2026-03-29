Polski żołnierz ranny w Libanie. Wybuchła mina pułapka
Źródło: DoRzeczy.pl
Polski żołnierz, przebywający na misji w Libanie został ranny w wyniku wybuchu miny pułapki.

Informację o poszkodowanym polskim żołnierzu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych wicepremier, minister obrony narodowej Władysława Kosiniak-Kamysz.

"Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz, który został natychmiast objęty opieką medyczną. Obrażenia nie zagrażają jego życiu" – przekazał na platformie X.

Szef MON przypomniał, że nasi żołnierze wykonują działania związane z mandatem misji ONZ. "Cały czas ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa" – podkreślił.

Wkrótce więcej informacji.

Źródło: DoRzeczy.pl / x
