W sondażu zapytano o największe zagrożenie dla kraju. Na co wskazali Polacy?

W badaniu CBOS przeprowadzonym dla PAP pytano, co Polacy uważają za największe zagrożenie dla kraju w najbliższych pięciu latach.

Według 46 proc. respondentów wskazało na spór polityczny i polaryzację społeczeństwa. 42 proc. uważa, że największym zagrożeniem jest sytuacja międzynarodowa i bezpieczeństwo, a kolejnych 31 proc. wskazało na jakość usług publicznych, takich jak ochrona zdrowia i edukacja.

Poza podium uplasował się stan finansów publicznych i kryzys demograficzny. Obie odpowiedzi po 24 proc. wskazań. Pozostałe problemy wskazało 4 proc. respondentów, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc.

Co ciekawe polaryzację społeczną wskazywały przede wszystkim osoby o poglądach lewicowych (59 proc.) i centrowych (51 proc.), wśród zwolenników prawicy był to zdecydowanie niższy wynik (35 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach od 23 do 25 marca b.r. na próbie liczącej 1000 osób (w tym: 80 proc. – metodą CATI, 20 proc. – metodą CAWI).

Coraz więcej przeciwników rządu

Z opublikowanego w piątek sondażu Centrum Badań Opinii Społecznych wynika, że w marcu 2026 r. liczba zwolenników rządu nieznacznie obniżyła się z 34 do 33 proc. w porównaniu z badaniem z lutego. Liczba przeciwników gabinetu Donalda Tuska wzrosła z 41 do 42 proc. Ponad jedna piąta badanych (21 proc.) deklaruje obojętność wobec obecnego obozu władzy. Natomiast 4 proc. respondentów wybrało w sondażu odpowiedź "trudno powiedzieć".

Pozytywnie pracę rządu oceniło 37 proc. ankietowanych, zaś negatywnie – 50 proc. Niejednoznacznie ewoluowały opinie o polityce gospodarczej rządu. Odsetek głosów pozytywnych nieznacznie się obniżył (35 proc.). Zarazem spadła też liczba respondentów wystawiających polityce gospodarczej rządu negatywne noty (51 proc.).

Minimalnie poprawiły się oceny samego premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu wyraziła ponad jedna trzecia uczestników badania (37 proc.), a ponad połowa jest z tego niezadowolona (53 proc.).

Sondaż zrealizowano w dniach 5-15 marca 2026 r. na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI; 20,2 proc. – CATI; 15,4 proc. – CAWI).

