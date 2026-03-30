Bosak: Śmiali się, kiedy mówiliśmy o tym w programie mieszkaniowym

"Ludzie głupi i krótkowzroczni śmiali się w 2023 roku, kiedy w naszym programie mieszkaniowym mówiliśmy o sztucznym zawyżaniu kosztów i wymagań w budownictwie i odbieraniu normalnym ludziom szansy na kupno mieszkania czy budowę domów" – napisał Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.

Bosak: Dwa lata temu się z nas śmiali

Minęły nieco ponad dwa lata i okazuje się, że obawy Konfederacji znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Poseł Bosak zwrócił uwagę na kilka kwestii.

hamujące budownictwo i podnoszące ceny nieruchomości widmo planów ogólnych

rekordowe podwyżki kosztów ciepła systemowego przez ETS1 i nadciągający ETS2 dla domów

kryzysy, skandale i wstrzymywanie lub likwidację programów dotacyjnych na modernizację budynków i zaopatrzenia w ciepło i prąd

dziwne, lobbingowe rozgrywki wokół zakazu izolowania domów styropianem

rząd który zadeklarował że przeprowadzi kontrolę rzeczywistych parametrów pomp ciepła i uparcie tego nie robi od 864 dni

wewnętrznie sprzeczną politykę rządu względem magazynów energii – oficjalnie program dotacyjny, nieoficjalnie blokowanie poprzez "wymagania techniczne"

podniesienie kosztów budownictwa przez nowe przepisy obrony cywilnej

lewicę proponującą kataster dla każdego, a wcześniej ustalenie wartości każdej nieruchomości

"Pośmialiśmy się w 2023 roku z tego, że Konfederacja »straszy«, a teraz możemy już chyba stwierdzić że mamy problem z inflacją wymagań w budownictwie i niekontrolowaną, nieprzewidywalną eksplozją kosztów? Czy nadal jeszcze nie?" – zapytał retorycznie prezes Ruchu Narodowego.

Mieszkalnictwo. Konfederacja apelowała o obniżkę kosztów

W 2023 roku w programie "Konstytucja wolności" Konfederacja postulowała rozwiązanie mające doprowadzić do tego, że mieszkania będą tańsze o co najmniej 30 proc. Program w tym zakresie miał polegać na zniesieniu części radykalnych biurokratycznych ograniczeń regulacyjnych i obniżeniu podatków.

– Wywalimy do kosza głupie przepisy, będzie więcej terenów pod budowę, taniej ocieplisz i ogrzejesz dom. Zredukujemy podatki podnoszące koszty budowy i zakupu nieruchomości – zapowiadała formacja w trackie kampanii wyborczej.

