Morawiecki popiera przywrócenia kary śmierci. Zoll: To niekonstytucyjne

Były premier na antenie Telewizji Republika mówił: "Niepotrzebnie ta kara została zniesiona, tu nie zgadzam się z Kościołem katolickim zupełnie w tej sprawie". Mateusz Morawiecki dodał również, że "dla najgorszych zbrodni, zbrodniarzy, zbrodni z premedytacją, powinna być przywrócona kara śmierci".

Zoll: Sprzeczne z konstytucją

Do słów polityka PiS odniósł się w "Fakcie" prof. Andrzej Zoll. – To absolutna kompromitacja. Wydaje się, że przekroczyliśmy już pewien niezbędny próg cywilizacyjny, który powinien wykluczać powrót do tego rodzaju pomysłów. Ich realizacja oznaczałaby dla Polski poważne konsekwencje, w tym przede wszystkim wystąpienie z Unii Europejskiej. Należy też wyraźnie podkreślić, że byłoby to sprzeczne z obowiązującą konstytucją – przekonuje były prezes TK.

Prawnik przypomina, że "owszem, istnieje jeszcze kilkanaście państw, w których kara śmierci funkcjonuje, jednak sytuują się one poza kręgiem państw uznawanych za w pełni rozwinięte pod względem standardów cywilizacyjnych". – Argument, że w niektórych stanach USA kara ta nadal obowiązuje, również nie jest trafny – raczej pokazuje, że Europa, w tym Polska, znajduje się dziś na wyższym poziomie rozwoju norm prawnych i etycznych – stwierdza prof. Zoll.

Dodaje też, że "warto w tym kontekście odwołać się także do wspomnianego nauczania Kościoła katolickiego". – W katechezie kara śmierci została w praktyce wykluczona, co stanowi istotny argument dla osób kierujących się przesłankami religijnymi – podsumował prawnik.

Afera pedofilska w Kłodzku

Dyskusja na temat przywrócenia kary śmierci wybuchła po doniesieniach o szokującym skandalu zoofilsko-pedofilskim w Kłodzku.

45-letni Przemysław L. został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione na nieletnich dziewczynkach, zoofilię oraz rejestrowanie tych czynów na filmach i zdjęciach.

Z kolei jego była żona Kamila L., w przeszłości działaczka Platformy Obywatelskiej, została skazana na 6,5 roku pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy małoletniej – swojej córce z poprzedniego związku, będącej ofiarą gwałtu, a także za współudział w znęcaniu się nad zwierzętami.