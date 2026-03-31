Sikorski krytykuje Nawrockiego i Kaczyńskiego. "Teraz panowie rozumiecie?"

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się w ten sposób do doniesień dotyczących ministra spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, który miał uzgadniać telefonicznie ze swoich rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem działania w sprawie sankcji nakładanych na Rosję przez Unię Europejską.

Sikorski krytykuje Węgry

Radosław Sikorski ponadto odniósł się do postawy Węgier na konferencji prasowej w Kijowie.

– To zdumiewające, że kraj, który przecież też był najechany przez Rosję, który w czasie rewolucji węgierskiej w 1956 roku miał wręcz hasło „ruscy precz” i to pod premierem, który zaczynał jako liberalny antykomunista, dzisiaj słyszymy o knowaniach z Rosją w kwestii sankcji czy w kwestii podważania solidarności europejskiej, to zdumiewające i dlatego bardzo się dziwię, że znajdują się w Polsce politycy, którzy takie praktyki i takich polityków wspierają – powiedział.

Zdaniem szefa MSZ "Węgry zaczynają łamać kolejne punkty Traktatu o UE"

Szef MSZ dodał, iż „wydaje mi się, że Węgry zaczynają już łamać kolejne punkty Traktatu o Unii Europejskiej”.

– Już mają zablokowane niektóre fundusze, bo mają kłopoty i z praworządnością, i z uczciwym wydawaniem pieniędzy europejskich, zresztą nadużywają prawa weta – mówił.

Zdaniem Radosława Sikorskiego „ostatnie rewelacje podważają te punkty traktatu z Lizbony, które mówią o tym, że wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do lojalnej współpracy i realizacji uzgodnionej polityki zagranicznej Unii Europejskiej”. – A naszą uzgodnioną polityką zagraniczną jest wspieranie Ukrainy, a nie agresora – dodał.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

