"Opuścili Europę dawno temu". Tusk zamieścił nowy wpis

Premier Donald Tusk skomentował najnowsze medialne doniesienia, jakoby minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto miał uzgadniać telefonicznie ze swoich rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem działania w sprawie sankcji nakładanych na Moskwę przez Unię Europejską.

"Węgry są i będą w Unii Europejskiej. Viktor Orban i jego minister spraw zagranicznych opuścili Europę dawno temu" – napisał na platformie X szef polskiego rządu.

twitter

"Wspierają Rosję". Tusk zaatakował Nawrockiego i Kaczyńskiego

Tusk nawiązał do tego tematu również podczas konferencji prasowej. Postanowił przy tym zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

– Tu już nie ma miejsca na jakieś spekulacje. Niektórzy z was myśleli, że przesadzam, kiedy mówiłem, że z jakiegoś powodu PiS, prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński wspierają Rosję. Myśleliście, że przesadzam, że to nie jest aż tak źle, a dzisiaj trudno mieć wątpliwości. Jeśli ktoś dzisiaj pragnie zwycięstwa najbardziej prorosyjskiego rządu w Europie, to to już nie jest wynik jakiejś głupoty czy ślepoty, tylko świadoma gra, bardzo niebezpieczna z punktu widzenia interesów Polski i bezpieczeństwa całej Europy. Musi ta prawda wreszcie do wszystkich dotrzeć – mówił.

Szef MSZ Węgier przekazywał Rosji tajne informacje?

W ostatnim czasie "Washington Post" informował, że węgierski rząd utrzymywał bliskie kontakty z Moskwą przez cały czas trwania wojny na Ukrainie. Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto miał wykorzystywać przerwy podczas spotkań z przedstawicielami innych państw UE, aby przekazywać na bieżąco informacje swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi.

Węgierski minister początkowo zaprzeczał tym doniesieniom. Niedługo później przyznał jednak, że takie sytuacje rzeczywiście miały miejsce. Argumentował, że decyzje UE w sprawie energii, przemysłu motoryzacyjnego i bezpieczeństwa mają bezpośredni wpływ na stosunki Węgier z partnerami, którzy nie są członkami Wspólnoty.

W poniedziałek grupa dziennikarzy śledczych ujawniła, że w trakcie rozmów telefonicznych Szijjarto uzgadniał z liderami na Kremlu takie kwestie dotyczące sankcji nakładanych na Rosję przez UE.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wezwała na rozmowę szefa węgierskiej dyplomacji, o czym poinformowała rzecznik Komisji Europejskiej Anitta Hipper.

Czytaj też:

Ciężkie chwile Orbana. Polityk wygwizdany na wiecuCzytaj też:

W UE chcą porażki Orbana, ale nie mają złudzeń. "Magyar sceptyczny wobec migracji"