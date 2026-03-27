W UE chcą porażki Orbana, ale nie mają złudzeń. "Magyar sceptyczny wobec migracji"

Europejscy dyplomaci liczą na porażkę premiera Węgier Viktora Orbána w wyborach, ale uważają, że jego potencjalny następca nie zmieni kluczowego podejścia Budapesztu do UE. Agencja Reutera rozmawiała z ponad tuzinem obecnych i byłych urzędników znających relacje Europy z Węgrami na temat konsekwencji wyborów parlamentarnych nad Dunajem, które odbędą się w przyszłym miesiącu.

Wielu informatorów Reutersa wyraziło swoją frustrację wobec działań Orbána. "Orbán, który utrzymuje przyjazne stosunki z przywódcą Kremla Władimirem Putinem i jest również bliskim sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, często irytuje swoich partnerów z UE. Ostatnim razem zrobił to, blokując przyznanie Ukrainie kluczowej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro" – wskazuje agencja.

– To była ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy. Z naszej strony nadzieja na przemówienie Orbánowi do rozsądku prysła – powiedział jeden z dyplomatów UE. Rozmówcy z wielu rządów państw Unii twierdzą, że jeśli Orbán straci władzę, mają nadzieję, że Węgry zaprzestaną blokowania szeregu inicjatyw politycznych – od udzielenia Ukrainie pożyczki, po sankcje wobec Rosji.

Jeśli Viktor Orbán wygra i będzie nadal korzystał z weta w sprawach unijnych, niektórzy urzędnicy spodziewają się prób odsunięcia Węgier na boczny tor. – Jeżeli Orbán zostanie, będziemy musieli zmienić sposób działania – komentuje jeden z wysokich rangą urzędników europejskich.

Duża ostrożność

UE nie kryje również nadziei na porażkę obecnego premiera Węgier w nadchodzących wyborach parlamentarnych. – Myślę, że wszyscy mają nadzieję, że przegra – powiedział dyplomata UE.

Chociaż wielu w Brukseli liczy na nową erę w relacjach z Budapesztem w przypadku zwycięstwa partii Tisa, panuje też ostrożność. "W szczególności Péter Magyar – wspominany w Brukseli jako twardy negocjator z czasów, gdy pracował jako węgierski dyplomata – pozostanie jednym z najbardziej sceptycznych głosów w sprawie migracji i możliwości przystąpienia Ukrainy do UE, zauważają urzędnicy" – czytamy.

– Mam bardzo mało złudzeń co do światopoglądu Węgier. Powinniśmy uważać, żeby nie oczekiwać zbyt wiele. Różnica będzie bardziej w tonie głosu niż w istocie – zauważył jeden z dyplomatów UE.

Inne źródło agencji również nie spodziewa się fundamentalnej zmiany w podejściu Węgier do UE, jeśli Magyar dojdzie do władzy. –Wywodzi się z tej samej rodziny politycznej (co Orbán), nikt nie spodziewa się rewolucji – wskazuje informator.

