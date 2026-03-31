Zamieszanie ze ślubowaniem sędziów TK. "Prezydent próbuje dzielić koalicję"

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o przyjęciu ślubowania od dwóch nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego – poinformowały we wtorek "Fakty" TVN. Chodzi o Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Uroczystość ślubowania odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim. Na razie nie jest jasne, co z pozostałą czwórką sędziów TK, wybranych w połowie marca przez Sejm.

Przypomnijmy, że wszyscy sędziowie zostali zgłoszeni formalnie przez prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządzącej. Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez Koalicję Obywatelską), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Prezydent zaprosił dwoje sędziów

– O, jaka niespodzianka. Nie, nie jestem zaskoczony, ale (...) znajdziemy sposób, aby ci sędziowie, wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, mogli rozpocząć pracę – skomentował na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

– Oczywiście, że wybieram się do Pałacu Prezydenckiego. Nie wyobrażam sobie innej decyzji – powiedział Onetowi Dariusz Szostek. – Odmowa ślubowania przed prezydentem jest równoznaczna z rezygnacją z bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego – zauważył. Pytany, czy nie przeszkadza mu, że prezydent osobno zaprosił dwójkę sędziów i nie wiadomo, czy odbierze przysięgę od pozostałych, odparł: – Nie chcę komentować tego od strony politycznej, to nie jest rolą sędziego. My jesteśmy od tego, żeby orzekać o zgodności stanowionego prawa z konstytucją. Jednak wierzę, że prezydent zaprzysięgnie także pozostałą czwórkę sędziów TK.

Pełczyńska-Nałęcz: Nic z tego

"Prezydent próbuje dzielić koalicję, zaprzysięgając dwoje sędziów TK (tych, których kandydatury wskazał PSL i Polska2050), a czworo nie. Nic z tego. Sejm wybrał sześcioro sędziów. I sześcioro, zgodnie z prawem, powinno zasiąść w Trybunale" – oceniła za pośrednictwem platformy X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej.

