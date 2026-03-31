Przełomowa deklaracja? Prezydent Iranu mówi o możliwości zakończenia wojny

W trakcie rozmowy telefonicznej z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą irański prezydent zadeklarował gotowość do zakończenia konfliktu, jeśli Teheran otrzyma gwarancje bezpieczeństwa. Pezeszkian wskazał, że konieczne jest zagwarantowanie powstrzymania ataków na kraj w przyszłości. Jednocześnie skrytykował państwa UE za przyjęcie "destruktywnego podejścia" do Iranu.

Prezydent Iranu stwierdził również, że mimo trwających negocjacji, Stany Zjednoczone nadal atakowały cele na terenie kraju. Jego zdaniem dowodzi to, że USA nie kierują się w swoich działaniach zasadami dyplomacji.

Rozmowy pokojowe

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w wywiadzie dla arabskiej agencji prasowej Al Jazeera, że na ten moment Stany Zjednoczone koncentrują się na "osiągnięciu celów" operacji wojskowej. Polityk stwierdził, że Donald Trump woli dyplomację jako sposób na zakończenie konfliktu z Iranem, a bezpośrednie rozmowy z Teheranem są obecnie prowadzone przez pośredników.

Rubio oznajmił, że USA stawiają sobie za cel: zniszczenie sił powietrznych Iranu, wyeliminowanie ich marynarki wojennej, daleko idące ograniczenie ich zdolności do wystrzeliwania pocisków rakietowych, a także zniszczenie ich fabryk służących do zbrojeń.

Pytany o kwestię negocjacji w ABC News tłumaczył, że naturalnie nie może ujawnić kto konkretnie ze strony irańskiej bierze udział w negocjacjach. – Nie ujawnię, kim są ci ludzie, bo prawdopodobnie mieliby z tego powodu kłopoty z jakimiś innymi grupami wewnątrz Iranu – stwierdził odnosząc się do zapewnień włodarza Białego Domu o trwających negocjacjach.

Rubio zapewniał, że w reżimie teherańskim są "pewne wewnętrzne pęknięcia" i w gruncie rzecz sądzi, że "jeśli są w Iranie osoby, które teraz – biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło – chcą zmierzać w innym kierunku dla swojego kraju, to byłoby wspaniałe".

Apple, Google, Tesla na celowniku Iranu. Ostra zapowiedź TeheranuCzytaj też:

Kolejny kraj odmówił Amerykanom. Samoloty bez zgody na lądowanie