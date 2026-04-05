Ambasador USA: Życzenia dla wspaniałego chrześcijańskiego narodu polskiego

Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Upamiętnia ono mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

"Radosnych i Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych dla wspaniałego chrześcijańskiego narodu polskiego. To najświętszy moment wiary chrześcijańskiej – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, nadziei nad rozpaczą. Nie symboliczne. Rzeczywiste" – napisał ambasador w mediach społecznościowych.

Rose podkreślił, że Wielkanoc jest wiecznie żywym przypomnieniem, że "poświęcenie nigdy nie jest końcem historii chrześcijaństwa".

"Cierpienie nigdy nie jest ostatnim słowem. Dzięki wierze możliwe jest odkupienie – a życie zwycięża, na ziemi i w życiu pozagrobowym. Polska to rozumie. Naród ukształtowany wiarą, poświęceniem i niezachwianą wiarą, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg jest obecny. Wraz z prezydentem Trumpem życzę, by Wasze chrześcijańskie domy wypełniłu się wiarą, rodziną i prawdziwą radością Wielkanocy oraz obietnicą, którą ona niesie" – przekazał ambasador.

Wielkanoc. Dlaczego dla chrześcijan to najważniejsze święta?

Ks. Tomasz Trzaska, pytany przez DoRzeczy.pl o to, dlaczego dla chrześcijan Wielkanoc to najważniejsze święta, wyjaśnił, że święta wielkanocne dotykają największej tajemnicy, jaką jest tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

– To fundament naszej wiary i naszych praktyk religijnych – dodał.

Ksiądz Trzaska podkreślił, że "z punktu widzenia wiary, wydarzyło się to, co najważniejsze, czyli zrealizowała się misja Chrystusa na ziemi".

– Z drugiej strony, człowiek otrzymał dzięki temu łaskę odpuszczenia grzechów i ponownie może po upadku z grzechu powstać, mieć odpuszczone grzechy i odzyskać szanse na niebo – mówił.

Duchowny zauważył, że "z punktu widzenia historii – zbawienie jest to największe wydarzenie, zaś dla człowieka – to największe wydarzenie w historii ludzkości, bo człowiek własnymi siłami swoich grzechów nie byłby w stanie odkupić".

Czytaj też:

Największy cud w dziejach. Opowieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa nie miała żadnej analogiiCzytaj też:

"Chrystus zmartwychwstał". Para prezydencka opublikowała nagranie z życzeniami