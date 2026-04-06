H m… Coś mi tu nie pasuje. Nie wiem, co dokładnie, ale coś mi tu wygląda podejrzanie… Czasami odnosimy takie wrażenie w różnych sprawach, prawda? Człowiek ma w sobie instynkt wyczuwania prawdy i fałszu. No i są takie sytuacje, gdy nie potrafisz udowodnić, co konkretnie, ale jednocześnie jesteś na sto procent przekonany, że COŚ jest nie tak. Albo że chyba jednak jest inaczej, niż nam się wcześniej wydawało, lub inaczej, niż się wydaje wszystkim dookoła.

Dziś będzie o tym – o takich rzeczach, które nie pasują do tego, co nam się mówi lub co sami myślimy w danej sprawie. Przykład (już trochę nudny, ale dobry): z jednej strony wojna na Ukrainie i ogólnie ple, ple – wszystko wiemy, a z drugiej strony czytamy na temat biznesów, które Ukraina robi z Rosją. Nadal istnieją firmy ukraińsko-rosyjskie, które pracują normalnie, dokonują transakcji… Już sam fakt, że jeszcze istnieją, że nie zaprzestały działalności, że się nie rozpadły lub dobrowolnie nie podzieliły na dwie części, jest dziwny. Hm…

Ropa z Rosji płynie do krajów UE rurociągiem przez Ukrainę. Ruscy sprzedają ropę, a Ukraińcy kasują Ruskich za tranzyt.