Bosak: Przeciwstawianie edukacji o rodzinie edukacji zdrowotnej jest niedorzeczne

W czwartek minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała w TVN24, że od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie komponent dotyczący wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać.

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od czwartej klasy w szkole podstawowej i dwa lata w szkołach ponadpodstawowych, w zależności od wyboru danej szkoły.

Ruch szefowej resortu edukacji jest szeroko komentowany w różnych aspektach. Jeden z liderów Konfederacji sprzeciwił się pojawiającym się w przestrzeni publicznej twierdzeniom rozdzielającym zagadnienia edukacji o rodzinie z nauczaniem o zdrowiu. "Przeciwstawianie edukacji o rodzinie edukacji zdrowotnej jest niedorzeczne. Młodzież powinna być uczona jednego i drugiego, a nauczane treści powinny być przedmiotem społecznego konsensusu" – napisał na X.

Bosak: Zdrowie to jedno z wielu zagadnień życia rodzinnego

"Nie ma sensu redukowanie tematyki rodzinnej do »zdrowia» bo po pierwsze jest to tematyka absolutnie kluczowa (demografia, kryzys rodziny), a po drugie zdrowie i płodność to tylko jeden z wielu wymiarów życia rodzinnego. Treści dotychczasowego programu przedmiotu o rodzinie trzeba przejrzeć i uzupełnić, a nie likwidować!" – dodał poseł Konfederacji.

"Z drugiej strony bardzo potrzebujmy popularyzacji wiedzy o zdrowiu — diecie, ruchu, profilaktyce, higienie cyfrowej, uzależnieniach i ich konsekwencjach dla mózgu i umysłu, problemach osobowościowych (w tym psychicznych) etc. MEN powinien wycofać się z forsowania kontrowersyjnych czy zbędnych treści i skupić na całej reszcie" – zaznaczył.

"MEN nie powinien też likwidować edukacji dla bezpieczeństwa, w tym elementów nauki strzelania. Przeciwnie, należy to doskonalić! MEN powinien natomiast rozważyć przeniesienie tego przedmiotu w całości do programu nauczania szkoły średniej" – podkreślił wicemarszałek Sejmu.

