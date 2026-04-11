PiS pracuje nad programem. Kaczyński: 3 proc. PKB na naukę to minimum

Na Politechnice Bydgoskiej PiS zorganizowało w sobotę debatę w ramach serii "Myśląc Polska. Alternatywa 2.0". Spotkanie poświęcono programowi PiS dla nauki i szkolnictwa wyższego. Ta i kolejne konferencje, mają stanowić podstawy dla przyszłego programu partii Jarosława Kaczyńskiego.

Postulaty PiS dla szkolnictwa wyższego

Postulatami PiS dla nauki są hasła: "Wolność akademicka to fundament. Pluralizm to siła, nie zagrożenie. Uczelnie to miejsce wolnej myśli, nie cenzury. Czas skończyć z blokowaniem debat i zamykaniem ust". Wskazano, że "ze zbyt niskim poziomem inwestycji nie dogonimy nikogo. 3 proc. PKB na naukę to minimum, żeby iść do przodu. Uczelnie potrzebują stabilnych pieniędzy, nie prowizorki. Kapitał żelazny to realne bezpieczeństwo i rozwój". PiS zaznacza, że "młodzi naukowcy nie mogą zaczynać od niskich pensji. Czas na uczciwe wynagrodzenia i realną przyszłość. Rynek pracy się zmienia. Edukacja musi nadążyć. Potrzebne są kierunki, które dają przyszłość".

Głos zabrał szef największej partii opozycyjnej.

– Mamy już zarys programu dla nauki, który w pewnych punktach może być przedmiotem polemiki, można szukać innych rozwiązań, ale z całą pewnością jest to bardzo szeroki dokument i najambitniejszy ze wszystkich, jakie do tej pory przedstawiono. To dokument bardzo szeroki, odnoszący się do najróżniejszych aspektów nauki, do jej wagi, do sposobu jej organizacji. Nauka ma dzisiaj międzynarodowy charakter. Jest elementem realnej siły państwa, ale jest także elementem jego prestiżu i budującym międzynarodową pozycję – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Pozycja w życiu naukowym jest bardzo ważna także po to, żeby to, co w Polsce powstaje było dostrzegane na świecie. Ogromnie istotną sprawą jest zabieganie o utalentowanych ludzi, którzy wyjeżdżają z kraju. A takich osób mamy naprawdę sporo. Jest też grupa Polaków, którzy mając szansę wyjazdu, zostają tu i odnoszą międzynarodowe sukcesy. Nauka jest bardzo ściśle związana z siłą militarną i możliwościami militarnymi. To nas powinno bardzo angażować. Droga będzie bardzo trudna, ale jestem przekonany, że mamy na to szansę. Warunek jest jeden – dobry rząd – podkreślił.

Kaczyński: Niektórzy nie chcą rozwoju polskiej nauki

Szef PiS wskazał, że ma wrażenie, że "niektórym w Polsce na rozwoju w dziedzinie nauki czy w ogóle rozwoju naszego kraju niespecjalnie zależy, a może nawet zupełnie nie zależy. I z tym też trzeba walczyć, to też sobie trzeba uświadamiać".

– Droga będzie bardzo trudna, ale jestem osobiście przekonany, że mamy szansę. Oczywiście jest jeden jeszcze warunek. Musi powstać dobry rząd. A kto go może stworzyć? Tylko Prawo i Sprawiedliwość – przekonywał Kaczyński w Bydgoszczy.

