"Ku***ski marszałku". Dziennikarzowi puściły nerwy: Odjęło mi mowę

Feusette przyznał, że z równowagi wyprowadziły go uwagi marszałka Sejmu pod adresem prezydenta Nawrockiego.

– Przyznam, że początkowo odjęło mi mowę, kiedy usłyszałem, jak stary komuch Włodzimierz Towarzysz-Czarzasty nazywa polskiego prezydenta przyjacielem Putina, samemu będąc w rządzie, którego szefem jest Donald Tusk, zwany przez media kremlowskie swojego czasu ich człowiekiem w Warszawie. Odjęło mi mowę, więc postanowiłem posłużyć się poezją – mówił dziennikarz na antenie telewizji wpolsce.pl

Następnie zapowiedział "wykonanie" utworu "Bluzg". Wiersz pochodzi z 1982 roku i nie jest znany jego autor, aczkolwiek njsłynniejsze jego wykonanie jest autorstwa Emiliana Kamińskiego. Utwór został napisany z myślą o generale Wojciechu Jaruzelskim

Feusette przypomniał, że Kamiński recytował wiersz w 1982 roku, a rok później Czarzasty zapisał się do PZPR. Dziennikarz podkreślił, że będzie starał się omijać "co grubsze słowa", ale poezji nie można cenzurować. – Także, towarzyszu Czarzasty, dla was, dla przypomnienia skąd się wzięliście w polityce – dodał.

– Przebrzydła szumowino, pachołku moskiewski, ty farbowana świnio, marszałku ku***ski, chamie zbuntowany, zatęchła sklerozo, gnoju zasmarkany, ty zdrajco zomozo, gnido zażegana, jadowita mędo, ty kukło gówniana, kacapski przybłędo, tchórzu zafajdany, ropiejący strupie, padalcu rozdeptany, ty wrzodzie na hmm dupie, ty diabelskie łajno, ty głupi żołdaku, ty hmm sprzedajna, ty ruski żupaku, wypierdku u Breżniewa, ty ślepy pedale, ty głupi bęcwale, ty suk***ynie śmierdzący, pluskwo zasuszona, wrzodzie ropiejący, ty małpo zielona, ty strachu na wróble zboczony sadysto, Judaszu za ruble tępawy, marksisto, ty pało gumowa, wredny okupancie, zakało narodowa, złamany palancie, cuchnący pierdzielu, pełzająca glisto, ponury sku***elu, czerwony faszysto, ty sługo kremlowski, lokaju sowiecki, ty zbóju wojskowy, pomiocie radziecki, ty mówco obłąkany, nadęty bufonie, za naród sprzedany, piekło cię pochłania – recytował dziennikarz tygodnika "Sieci".

