Odżył spór Czarzastego z ambasadorem USA. "Może to być trudne do przełknięcia"

Kolejna krytyka ze strony amerykańskiego dyplomaty skierowana w stronę Włodzimierza Czarzastego ma związek z jego wypowiedzią dla "Financial Times". Marszałek Sejmu określił w niej prezydenta USA Donalda Trumpa jako "lidera chaosu".

"Ten człowiek jest zagrożeniem" – ocenił na platformie X Tom Rose. Jak podkreślił, celem "zapalczywej retoryki" marszałka Czarzastego obrażającej prezydenta USA Donalda Trumpa "może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim i osłabienie własnego kraju".

Kończąc ambasador stwierdził, że być może nie należy być zaskoczonym postawą Czarzastego. Mowa bowiem o skrajnie lewicowym, byłym komunistycznym aparatczyku.

Nowa Lewica uderza w Trumpa

Teraz do wpisu ambasadora USA odniosła się cała Nowa Lewica. Na platformie X zamieszczono ostry komentarz do sprawy.

"Chcielibyśmy przypomnieć, że podczas swojej kadencji podniósł cła do 15 proc., okazał brak szacunku wobec polskich weteranów, przyczynił się do gwałtownego wzrostu cen paliw spowodowanego nielegalną wojną rozpoczętą bez zgody sojuszników oraz naciskał na zawarcie porozumienia pokojowego w Ukrainie, które faworyzuje Putina" – przekonują politycy Nowej Lewicy.

"Polska i Stany Zjednoczone są sojusznikami, ale prawdziwa przyjaźń wymaga również mówienia o tych trudnych prawdach" – dodało pod koniec wpisu.

Czarzasty na czarnej liście Amerykanów. "Nie będziemy utrzymywać kontaktów"

Przypomnijmy, że lider Lewicy nie może się pochwalić dobrymi kontaktami ze stroną amerykańską. Nieco ponad dwa miesiące temu ambasador USA poinformował o zerwaniu z nim wszelkich kontaktów. "Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — przekazał wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych amerykański dyplomata.

"Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" — dodał Rose.

Wcześniej Czarzasty wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Tak było m.in. kiedy skierowano do niego prośbę o poparcie nominacji dla Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

Czytaj też:

Minister: Marszałek Sejmu nie powinien się w ten sposób wypowiadać

