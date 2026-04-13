"Ten człowiek jest zagrożeniem". Ambasador USA ostro o Czarzastym

Kolejna krytyka ze strony amerykańskiego dyplomaty skierowana w stronę Włodzimierza Czarzastego ma związek z jego wypowiedzią dla "Financial Times". Marszałek Sejmu określił w niej prezydenta USA Donalda Trumpa jako "lidera chaosu".

Nazwał Trumpa "liderem chaosu". Ambasador USA reaguje na słowa Czarzastego

"Ten człowiek jest zagrożeniem" – ocenił na platformie X Tom Rose. Jak podkreślił, celem "zapalczywej retoryki" marszałka Czarzastego obrażającej prezydenta USA Donalda Trumpa "może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim i osłabienie własnego kraju".

Kończąc ambasador stwierdził, że być może nie należy być zaskoczonym postawą Czarzastego. Mowa bowiem o skrajnie lewicowym, byłym komunistycznym aparatczyku.

Czarzasty na czarnej liście Amerykanów. "Nie będziemy utrzymywać kontaktów"

Przypomnijmy, że lider Lewicy nie może się pochwalić dobrymi kontaktami ze stroną amerykańską. Nieco ponad dwa miesiące temu ambasador USA poinformował o zerwaniu z nim wszelkich kontaktów. "Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — przekazał wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych amerykański dyplomata.

"Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" — dodał Rose.

Wcześniej Czarzasty wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Tak było m.in. kiedy skierowano do niego prośbę o poparcie nominacji dla Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

