Tusk nie wykonuje wyroku sądu. Cenckiewicz: Pieniądze wpłacę na fundację Republiki

Szef BBN opublikował na portalu X obszerny wpis skierowany do premiera.

"Dwie Pańskie klęski sądowe – jako Prezesa Rady Ministrów, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (17 czerwca 2025 r.) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (15 kwietnia 2026 r.) w sprawie uchylenia bezprawnych decyzji o cofnięciu mi poświadczeń bezpieczeństwa w dniu 31 lipca 2024 r. przez Jarosława Stróżyka i jego pomocnicę Karolinę Kisłowską z SKW, są okazją do ostatecznego uregulowanie Pańskich finansowych zobowiązań wobec mojej skromnej osoby" – napisał Cenckiewicz.

Jak podkreślił, WSA w ośmiu wyrokach z 17 czerwca 2025 r. uchylających osiem bezprawnych decyzji Stróżyka/Kisłowskiej zasądził od premiera każdorazowo kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego". Łącznie chodzi o kwotę 5576 zł.

"Pomimo niewykonania przez Pana wyroku również w tym zakresie, miłosiernie nie będę domagał się dodatkowych kosztów związanych z blisko już roczną zwłoką w przekazaniu na mój poczet zasądzonej kwoty. O nowych rozstrzygnięciach sądowych w kwestii zwrotu kosztów postępowania sądowego związanych z wczorajszym wyrokiem NSA, niezależnie od faktu, że jest Pan stroną postępowania, będę Pana Premiera publicznie informował" – napisał.

Cenckiewicz: Pieniądze wpłacę na fundację Republiki

Cenckiewicz dodaje, że jest oczywiste, że NSA zasądził wobec premiera dodatkowe koszty. Szef BBN zwrócił się do Tuska z prośbą o niezwłoczne wykonanie wyroku WSA z 17 czerwca 2025 r.

"Zdaję sobie sprawę, że urząd który Pan reprezentuje – Prezes Rady Ministrów, został narażony na te niepotrzebne straty/koszty (po uwzględnieniu wyroku NSA przekroczą łącznie zapewne ponad 10 tys. zł) przez szefa SKW Jarosława Stróżyka. Nie wnikam jednak w jaki sposób szef SKW rozliczy się w tej sprawie z Panem i KPRM. Zależy mi jedynie na tym, aby będąc stroną sądowego sporu, po przegranej, zastosował się Pan jako urząd do sądowych wyroków! Niezależnie od Pańskiego zobowiązania finansowego wobec mnie, ważna jest jednak natychmiastowa dymisja Stróżyka, który szkodzi nie tylko SKW, ale naraża również Pana Premiera na niepotrzebne straty i wydatki, których nie można będzie pokryć nawet z prezydenckiego SAFE. Przy okazji chcę aby Pan wiedział, że kwotę zasądzoną przez WSA przekażę na cele społeczne – na Fundację Republika, by wesprzeć w ten sposób wolność słowa, której Pan permanentnie zagraża" – zadeklarował.

"Próbowano mnie zniszczyć". Cenckiewicz: Ostateczna klęska bezprawia

