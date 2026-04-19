Po pierwsze ORMO

Wtedy wystąpił rzecznik służb Jacek Dobrzyński i powiedział, że wyrok, który można by interpretować, jakoby Cenckiewicz miał już dostęp do informacji niejawnych, oznacza w istocie, że nie ma. Stop. Dobrzyński był niegdyś funkcjonariuszem ORMO, a – jak wiadomo – ORMO zawsze było ważniejsze od jakichś tam sędziów, więc sprawa raczej zamknięta.