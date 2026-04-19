"Radioaktywny" Donald Trump

Jego nowy pomysł na pokonanie Iranu – zablokowanie cieśniny Ormuz – może okazać się bardzo groźny dla globalnej gospodarki i światowego pokoju. Blokada celowo uderza bowiem nie tylko w Teheran, lecz także w Pekin. Przywódca Chin publicznie ostrzegł zatem przed powrotem do „prawa dżungli”

Amerykański prezydent z charakterystyczną dla siebie swadą opowiadał w ubiegłym tygodniu na antenie telewizji Fox, że gdyby tylko zechciał, to Stany Zjednoczone uderzyłyby w Iran tak mocno, że odbudowa tego kraju zajęłaby 20 lat. Globalni inwestorzy uznali jednak, że Trump znów tylko dużo gada, a tymczasem – podobnie jak w wielu wcześniejszych przypadkach – z dużej chmury będzie tylko… małe TACO. Akronim od słów „Trump Always Chickens Out”, oznaczający, że „Trump zawsze tchórzy”, początkowo znany był głównie inwestorom, którzy kupowali tanio akcje, gdy napuszony amerykański prezydent groził kolejnym krajom wielkimi cłami, i sprzedawali je dużo drożej, gdy ostatecznie okazywało się, że Trump znów mocno przelicytował i poza retoryką „nie ma żadnych kart”. W ostatnich dniach znaczenie słowa „TACO” objaśniały czytelnikom największe gazety w Europie, krajach arabskich, w Azji czy Ameryce Północnej.