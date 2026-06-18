Szokujące doniesienia ws. Szpitala Południowego. "Politycy po imprezach na odtrucie"

Dr Kusznieruk w rozmowie z Radiem Dla Ciebie opowiadał o "prywatnym saloniku politycznym" w Szpitalu Południowym. Jak przekazał, w placówce miało regularnie dochodzić do patologicznych sytuacji.

– Bardzo często się również mówiło, czy mówi się, że politycy, którzy kończyli imprezę lądowali w tym szpitalu po to, żeby się odtruć poalkoholowo, bo tam były realizowane takie warunki – mówił.

Jak dodaje, jego zdaniem audyt ogłoszony przez miasto Warszawa do niczego nie doprowadzi. – W skład tej komisji audytoryjnej mogą wejść również osoby, które bardzo często i bardzo korzystnie korzystały z tych usług, w związku z tym uważam, że ten audyt to jest po prostu przygotowanie do czyszczenia dokumentacji w tym szpitalu i nie mam w tej sprawie jak gdyby żadnych wątpliwości, co tam się po prostu działo – mówił.

Dr Kusznieruk podkreślił, że również "w zakresie edukacyjnym" w szpitalu dochodziło do niecodziennych praktyk. – Ten szpital też był bardzo pilnowany, żeby tam na przykład studenci nie odbywali praktyk albo odbywali praktyki na specjalnych zasadach, dlatego dla mnie to było jako osoby pracującej na uczelni medycznej niezrozumiałe, ale dzisiaj rozumiem, w celu mniejszej ilości wychodzących informacji, ten szpital po prostu odmawiał prowadzenia praktyk dla studentów kierunków medycznych czy pielęgniarskich – ocenia.

Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski podjął decyzję

Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował o swoich decyzjach w sprawie afery szpitalnej.

Trzaskowski przypomniał, że kilka dni temu zlecił audyt w placówce. Jak przekazał, jego ustalenia "wskazują na nieprawidłowości, które muszą skutkować odpowiedzialnością personalną". Umowa z Kacprzykiem została rozwiązania. Szpital zawiadomił w jego sprawie prokuraturę. Zmiany czekają również kierownictwo placówki.

W środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o wszczęciu z urzędu czynności sprawdzających dotyczących funkcjonowania SOR-u Szpitala Południowego. Śledczy badają podejrzenia stosowania przy przyjmowaniu pacjentów kryteriów pozamedycznych, które mogły narażać chorych na utratę życia lub zdrowia, a także możliwe poświadczanie nieprawdy w dokumentacji czasu pracy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Czytaj też:

Afera z Kacprzykiem to dopiero początek? "Może być więcej"Czytaj też:

Poseł KO: Niech rzuci kamieniem, kto nie próbował przyspieszyć sobie kolejki