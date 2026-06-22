"Karol powiedział". Zełenski znów zabrał głos po decyzji Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – ogłosił Nawrocki.

W sobotę Wołodymyr Zełenski przekazał, że odesłał Order Orła Białego, który został mu przyznany w 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Opublikował w sieci zdjęcie z nadania przesyłki z odznaczeniem.

Zełenski: Bronimy Polski i Europy

Prezydent Ukrainy udzielił wywiadu dla United News telethon. Jednym z poruszonych tematów były stosunki z Polską, które w ostatnich tygodniach zostały wystawione na ciężką próbę. Zełenski próbował tłumaczyć, że z racji geograficznego sąsiedztwa oba kraje muszą współpracować. Eskalowanie konfliktu długofalowo nie przyniesie korzyści żadnej ze stron.

– My i Polacy nie możemy być niczym innym jak partnerami i przyjaciółmi, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Nienawiść w społeczeństwie tylko podbije pewne polityczne sondaże. To polityczna walka, która może zakończyć się bardzo niebezpieczną eskalacją. Polityczne dywidendy nie mogą być zdobywane na nienawiści – stwierdził ukraiński przywódca.

Dalej Zełenski przekonywał, że ukraińska armia broni obecnie "Polski i Europy". Jej żołnierze mają z tego powodu prawo wybrać patronów swoich jednostek, a on, jako prezydent i Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, musi ich wspierać. Polityk stwierdził również, odnosząc się o polskiego prezydenta, że "Karol powiedział: «Musisz uchylić dekret»”.

– Poza tymi historycznymi kwestiami, które, przy okazji, omawiamy otwarcie, musi też być szacunek dla teraźniejszości, dla naszej armii i dla przyszłości. Bez Ukrainy nikt nie będzie w stanie obronić Polski. To po prostu niemożliwe. Jeśli nie będzie Ukrainy, nie będzie też bezpiecznej Polski – dodał Zełenski.

Czytaj też:

"Te same ręce były wyciągnięte po pomoc". Głos z Pałacu ws. UkrainyCzytaj też:

"Pier**lić Polskę i Polaków". Tak Zełenski miał zareagować na ostrzeżenia dot. UPA