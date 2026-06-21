"Te same ręce były wyciągnięte po pomoc". Głos z Pałacu ws. Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Bogucki przytacza wiersz "O niewdzięczności". Reakcja na działania Ukrainy

Działania ukraińskich polityków skomentował w niedzielę w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

"Przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia polskie oddają lekką ręką zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk: od rządu polskiego, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków" – napisał prezydencki minister.

Bogucki przytoczył również wiersz Ludwika Kropińskiego "O niewdzięczności":

"Stąd się to utworzyła niewdzięczność przeklęta,

Że ten, co wziął – zapomniał, ten, co dał – pamięta.

Oba wielkie przed Bogiem mieliby zasługi,

Gdyby pierwszy pamiętał, a zapomniał drugi".

Miller: Niech zwrócą MiG-i i czołgi

Do działań ukraińskich polityków odniósł się w sobotę na antenie Polsat News były premier, Leszek Miller.

– Jak już tak się wszyscy rozpędzają, że nam zwracają to, co dostali, to niech zwrócą nam MiG-i, które otrzymali, czołgi i broń. To byłby gest prawda? – powiedział Miller.

Były szef rządu skomentował również oświadczenia Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy stwierdził, że Order Orła Białego otrzymywały w przeszłości kontrowersyjne postacie, więc "nie będzie z tym dyskutować". – Mógł nie przyjmować tego orderu, dlatego że otrzymała go Katarzyna Wielka, otrzymał go Benito Mussolini, otrzymał go Gerhard Schröder. Powinien powiedzieć: nie, nie, ponieważ takie osoby mają ten order, to ja dziękuję bardzo. Ale go przyjął i nie wybrzydzał – zauważył były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

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