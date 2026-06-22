"NIE-BY-WA-ŁE!!!". Narracja Tuska dotycząca Orderu wzięta z niemieckiej prasy?
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Opinie

"NIE-BY-WA-ŁE!!!". Narracja Tuska dotycząca Orderu wzięta z niemieckiej prasy?

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Donald Tusk, Order Orła Białego. Zdjęcie ilustracyjne
Donald Tusk, Order Orła Białego. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Radek Pietruszka / Leszek Szymański
"Donald Tusk posłusznie wykonujący polecenia niemieckich publicystów" –  napisała Beata Szydło. Skąd ten wniosek? Okazuje się, że premier w sprawie Orderu powtórzył argumentację niemieckiego publicysty.

"Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności" – napisał w poniedziałek Donald Tusk na platformie X, cytując papieża, a odnosząc się najprawdopodobniej do odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu za gloryfikację UPA i trwającego w tej sprawie sporu.

Wpis szefa rządu szybko wywołał wiele krytycznych reakcji, jednak szczególną uwagę przykuło spostrzeżenie jednego z analityków zajmujących się tematyką niemiecką.

"NIE-BY-WA-ŁE!!!". Oto, co dzień przed wpisem premiera pisał Thomas Urban

Ekspert Instytutu Sobieskiego Sebastian Meitz zwrócił uwagę na uderzające podobieństwo między wpisem Tuska a wcześniejszym tekstem niemieckiego dziennikarza i historyka Thomasa Urbana w magazynie "Cicero".

Urban napisał: "Teraz jednak Tusk znajduje się w dogodnej sytuacji – może skonfrontować Nawrockiego z argumentami, które powinny szczególnie zaboleć obóz narodowo-patriotyczny: może przypomnieć o apelach o pojednanie Jana Pawła II, zwłaszcza z jego podróży do Lwowa w 2001 roku, gdzie niegdyś Polacy i Ukraińcy toczyli krwawe walki".

Szydło: Donald Tusk posłusznie wykonujący polecenia niemieckich publicystów

"Donald Tusk posłusznie wykonujący polecenia niemieckich publicystów. A swoją drogą – i Niemcy, i Ukraińcy najwyraźniej nie zrozumieli o czym mówił Jan Paweł II" – skomentowała była premier Beata Szydło.

Zełenski stracił Order Orła Białego za gloryfikację UPA

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – powiedział prezydent.

– Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie – powiedziała głowa państwa.

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Źródło: X / DoRzeczy.pl
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