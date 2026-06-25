Niemcy nie chcą Polski w negocjacjach z Rosją? "Tusk i Meloni mieli pretensje"

Liderzy krajów E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch, spotkali się w środę po południu w Berlinie. Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

E5 to nieformalna grupa skupiająca pięć europejskich państw o największych wydatkach na obronność: Polskę, Niemcy, Francję, Włochy i Wielką Brytanię. Powstała w 2024 roku, aby koordynować działania na rzecz wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją.

Spotkanie E5 w Berlinie. "Der Spiegel" komentuje

Niemiecki dziennik "Der Spiegel" komentując środowe spotkanie E5 w Berlinie ocenił, że "osłabiony Emmanuel Macron chwiejnym krokiem zmierza ku końcowi swojej kadencji, Donald Tusk jest pod ciągłą presją polskich prawicowych konserwatystów, a kanclerz Merz musi teraz, w związku z planowaną reformą emerytalną, liczyć na to, że Niemcy ponownie mu zaufają".

"Der Spiegel" oceniał, że "tylko premier Włoch Giorgia Meloni jest niekwestionowaną przywódczynią w swoim kraju" – jednak jak dodaje – "mało prawdopodobne, by mogła sterować nastrojami Donalda Trumpa", bo z prezydentem USA pozostaje skłócona.

Niemcy nie chcą Polski przy negocjacjach z Rosją?

Niemiecki dziennik stwierdza, że kraje E5 wcale nie są tak zgodne, jak starały się to pokazać w Berlinie.

Do spotkania w urzędzie kanclerskim w Berlinie miało dojść z powodu – jak pisze niemiecka gazeta – że "Tusk i Meloni mieli pretensje do pozostałej trójki" za brak zaproszenia na spotkanie w Londynie na początku czerwca z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Zdaniem "Der Spiegel" Donald Tusk i Giorgia Meloni zaproszenie do Berlina dostali, bo kanclerz Niemiec Friedrich Merz chciał "załagodzić sytuację".

Dziennik stwierdza, że choć "Włoszka i Polak chcą siedzieć przy tym samym stole", to "kanclerz i jego ludzie uważają, że niemiecko-francusko-brytyjskie trio E3 najlepiej nadaje się do tego, by pewnego dnia dla Europy negocjować z Rosjanami, Ukraińcami i Amerykanami powojenny porządek".

Zdaniem "Der Spiegel" większa grupa państw "miałaby tylko wszystko skomplikować".

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