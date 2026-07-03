"Oczekiwalibyśmy korekty". Zastępca Sikorskiego o UPA

Bosacki był obecny podczas piątkowego spotkania szefów resortów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Polityk Koalicji Obywatelskiej przywołał zapewnienia Andrija Sybihy o tym, że decyzja dotycząca upamiętnienia UPA nie ma – zdaniem Kijowa – związku z Polską.

– Ukraińcy nam cały czas mówią, dzisiaj też to zostało powtórzone, że nie było w tym żadnego intencjonalnego wpływu w celu zahaczania czy dokuczania Polsce. Jeśli tak, to oczywiście oczekiwalibyśmy korekty tej decyzji. No niestety, przez już wiele tygodni, równo miesiąc oczekiwań na to – przyznał Bosacki. – Niestety mamy pewne rzeczy, które mogłyby być eskalacją – dodał.

Jak zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych, "na razie są deklaracje". – Oczywiście po owocach ich poznacie, więc czekamy na czyny – dodał wiceminister, podkreślając sukces w relacjach polsko-ukraińskich, jakim było osiągnięcie postępów w sprawie poszukiwań i ekshumacji szczątków Polaków na terytorium Ukrainy – podkreślił Marcin Bosacki.

Sikorski unika jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ws. Ukrainy

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został zapytany podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o plan na wyjście z impasu w relacjach z Ukrainą, a także wskazanie warunków brzegowych w negocjacjach.

– Pozwoli pani, że będę negocjował te sprawy z ministrem Sybihą, a nie z panią – powiedział Radosław Sikorski.

Gdy dziennikarka, która zadała pytanie, zwróciła uwagę, że nie oczekuje negocjacji, tylko odpowiedzi, Sikorski zaznaczył: "Mam wrażenie, że już odpowiedziałem na to pytanie – mianowicie dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się swoimi słupkami".

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