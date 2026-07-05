Roman się wściekł

PŁYWANIE W KISIELU Sąd ostatecznie odrzucił wniosek o ściganie „afery dwóch wież”, stwierdzając, że w dostarczonym przez prokuraturę akcie oskarżenia nie opisano niczego, co stanowiłoby czyn zabroniony prawem.

Dla każdego, kto śledził sprawę, było to oczywiste od samego początku.