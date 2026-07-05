Ten kuriozalny eufemizm – „ofiary Wołynia” – będzie już zawsze definiował haniebną rolę, którą w sprawie pamięci o ukraińskim ludobójstwie na Polakach odegrał Andrzej Duda. Podobnie jak jego upomnienie skierowane rok wcześniej pod adresem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, aby ten „ważył słowa”.