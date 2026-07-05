NOTATNIK MALKONTENTA "Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia” – ten pamiętny wpis pojawił się na koncie Kancelarii Prezydenta na X przy okazji 80. rocznicy apogeum wołyńskiego ludobójstwa, w lipcu 2023 r. Ilustrowało go zdjęcie prezydentów Dudy i Zełenskiego, wkraczających do katedry w Łucku.
Ten kuriozalny eufemizm – „ofiary Wołynia” – będzie już zawsze definiował haniebną rolę, którą w sprawie pamięci o ukraińskim ludobójstwie na Polakach odegrał Andrzej Duda. Podobnie jak jego upomnienie skierowane rok wcześniej pod adresem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, aby ten „ważył słowa”.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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