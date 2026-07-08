Siwiec broni PiS. "Nie pozwolimy odebrać im zasług"

Szef Kancelarii Sejmu stwierdził w TVN24, że "przez wiele lat PiS prowadził modelową politykę, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą". – My nie pozwolimy im odebrać zasług za uratowanie Ukrainy – powiedział.

– Bronię PiS-u przed historią [...] po prostu sobie na to zasługują i wiem o tym, że to były osobiste decyzje pana prezesa Kaczyńskiego [...] w tej sprawie zachował się skutecznie, wyjątkowo skutecznie i z wielką wyobraźnię, jeśli chodzi o polską rację stanu – kontynuował, odnosząc się do działań rządu PiS w pierwszych tygodniach po agresji Rosji z lutego 2022 roku..

– Może miał słabszy dzień, ale ja myślę, że historia odda i PiS-owi i ówczesnemu premierowi i szefowi tej partii, który faktycznie rządził tym, odpowiednie zasługi. My to kontynuujemy i to polityka premiera Tuska jest doskonałą kontynuacją tej polityki – mówił dalej, pytany o krytyczny wpis Jarosława Kaczyńskiego dot. przekazania pocisków Patriot.

"Mają polski interes za nic". Kaczyński wskazał dwa nazwiska

Sprawa przekazania Ukrainie pocisków do systemu Patriot przez Polskę wywołała burzę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował dwóch członków rządu. "Nasi sojusznicy ostrzegają o zagrożeniu Polski z powietrza, po czym rząd Tuska i Kosiniaka-Kamysza po cichu, bez zgody obywateli, rozdaje kluczowe, strategiczne pociski do obrony przeciwlotniczej innemu państwu" – napisał były premier na portalu X.

Jak zaznaczył lider największej partii opozycyjnej, "najwyraźniej obaj panowie mają polski interes za nic!". "Pytanie brzmi: w czyim interesie działają?" – dodał Jarosław Kaczyński.

Kosiniak-Kamysz: PiS jest dzisiaj partią skończonych hipokrytów

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas rozmowy z dziennikarzami w Turcji, skrytykował działania Prawa i Sprawiedliwości.

– To PiS jest dzisiaj partią skończonych hipokrytów. Dlaczego? Bo udzielili dobrej pomocy na początku wojny, w której ich wspieraliśmy. Tylko że my ich dzisiaj dalej bronimy za te decyzje, a oni o tych decyzjach chcą zapomnieć – ocenił wicepremier.

Szef MON odniósł się też do Grzegorza Brauna.

– On stał się de facto liderem opozycji, bo wszyscy lecą za nim. Więc tak go trzeba określać. Nie jest to miłe dla nikogo, myślę, że najmniej miłe jest dla prezesa Kaczyńskiego i PiS-u, że dzisiaj liderem opozycji stał się Grzegorz Braun – powiedział minister obrony narodowej.

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