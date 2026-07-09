Zełenski wraca do spotkania z Nawrockim. "Musimy być delikatni"

Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w środę przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Karol Nawrocki poinformował, że oba kraje "patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości". Podkreślił, że "głównym zagrożeniem" pozostaje Rosja.

Jednocześnie Nawrocki przyznał, że podczas rozmowy nie udało się rozwiązać kwestii historycznych. – Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie kwestie UPA, symboli UPA, są nienegocjowalne. (...) Liczymy na zrozumienie Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, niesie ze sobą wiele złych symboli – zaznaczył.

Z kolei Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że "była to ważna i potrzebna rozmowa, trwała ponad godzinę". "Mamy jedno wspólne zagrożenie: Rosję. Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali wzajemne zrozumienie i wsparcie oraz działali wspólnie. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog" – oświadczył.

Zełenski o relacjach z Polską: Musimy być delikatni

– Uważam, że odbyliśmy ważne spotkanie z prezydentem Polski, dość długie i konstruktywne. Omówiliśmy kwestie priorytetowe. Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo. Rozumiemy, że mamy tu jednego wroga – Rosję. Jest też gospodarka. Moim zdaniem, jeśli chodzi o gospodarkę, zorganizowaliśmy w Gdańsku udaną konferencję na temat odbudowy Ukrainy – powiedział w czwartek dla Radia Zet prezydent Ukrainy.

– Polski biznes jest zainteresowany, jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów. Omawialiśmy również kwestie historyczne. Moim zdaniem musimy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Przypomnijmy, że w maju Wołodymyr Zełenski nadał elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imię "bohaterów UPA". W reakcji prezydent Karol Nawrocki zdecydował, po konsultacji z kapitułą, o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Odznaczenie zostało nadane Zełenskiemu przez ówczesnego prezydenta Polski Andrzeja Dudę w 2023 r.

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