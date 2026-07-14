Kaczyński: Wbrew pozorom moje zdanie od lat się nie zmieniło

Jarosław Kaczyński odniósł się do wypowiedzi Przemysława Czarnka, który wezwał do wstrzymania przez Unię Europejską finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy. – To trzeba po prostu wprost powiedzieć: Ukraina, która będzie bazować na antywartościach, które będą gloryfikowały ideologię banderowską, tożsamą z nazizmem niemieckim, dla takiej Ukrainy nie ma miejsca w Europie i to muszą przyznać stolice europejskie – powiedział Czarnek.

Kaczyński: Pomoc bezwzględnie potrzebna

Na polityka PiS spadała lawina emocjonalnej krytyki ze strony koalicji. Głos zabrał również prezes Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński we wpisie na X podkreślił, że stanowisko partii w tej sprawie pozostaje niezmienne, a sama wypowiedź byłego ministra edukacji zostanie omówiona przez władze ugrupowania.

"Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" – napisał Jarosław Kaczyński w serwisie X.

Prezes PiS: Podtrzymuję sprzeciw wobec Ukrainy kultywującej Banderę w UE

"Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie" – oświadczył po wpisie lidera PiS ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Kaczyński postanowił odnieść się do otrzymanych podziękowań.

"Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję. Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie od lat się nie zmieniło" – czytamy na profilu prezesa największej partii opozycyjnej.

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