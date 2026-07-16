Kaczyński o lojalności w PiS. Jasne stanowisko wobec Morawieckiego

W rozmowie w Kanale TAK! przekonywał, że decyzja nie jest wymierzona w konkretnych polityków, lecz wynika z obowiązujących zasad funkcjonowania ugrupowania. – To nie zależy ode mnie [czy w PiS dojdzie do rozłamu], więc nie chcę mówić za tych, od których to zależy. My nikogo nie wyrzucamy. My tylko domagamy się takiej najbardziej elementarnej lojalności wobec partii – powiedział prezes PiS.

Kaczyński: Stowarzyszenie Morawieckiego może drogo kosztować PiS

Prezes PiS odniósł się do działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, któremu przewodzi były premier Mateusz Morawiecki. – Przedsięwzięcia, które zostały podjęte przez stowarzyszenie, na którego czele stoi były premier Mateusz Morawiecki, to są przedsięwzięcia, które mogą nas bardzo, ale to bardzo drogo kosztować – stwierdził. Jak dodał, działalność stowarzyszenia ma prowadzić do podziałów wewnątrz ugrupowania. – Po pierwsze dzielą partię w sposób zupełnie oczywisty. Już jest jakby zgłoszenie pana premiera na nowego premiera przez jednego z członków tego stowarzyszenia. Partia nie może mieć dwóch kandydatów na premiera – mówił.

Kaczyński wskazywał również na przepisy dotyczące finansowania partii politycznych. – Partia nie może być ani finansowana przez żadne podmioty zewnętrzne, ani nie może ich finansować – powiedział. Odnosząc się do planowanego na 31 lipca wydarzenia organizowanego przez Rozwój Plus, dodał: – Ten grill, jak to jest nazywane. Otóż to jest przedsięwzięcie, które na pewno będzie dużo kosztować. Gdyby partia to sfinansowała, to wtedy z całą pewnością nawet bardzo obiektywny sąd musiałby to uznać za próbę ominięcia ustawy, no bo to jest jednak stowarzyszenie, więc podmiot inny niż partia.

Prezes PiS zaznaczył, że nawet gdyby ugrupowanie dysponowało odpowiednimi środkami, finansowanie takich działań mogłoby mieć poważne konsekwencje.

"To złamanie elementarnej zasady lojalności"

Zdaniem prezesa PiS działalność członków partii w takich organizacjach narusza podstawowe zasady obowiązujące w ugrupowaniu. – To jest złamanie tej elementarnej zasady lojalności wobec partii. Jeszcze raz muszę użyć tego słowa, w której się jest i żadna partia tego po prostu nie może tolerować – powiedział.

Dodał, że właśnie dlatego kierownictwo partii zdecydowało się na przyjęcie uchwały. – Nie mamy po prostu wyjścia – zakończył.

Siedem dni na opuszczenie stowarzyszeń

W środę władze PiS przyjęły uchwałę zobowiązującą członków partii do "bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Uchwała stanowi również, że członkowie PiS nie powinni uczestniczyć w pracach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez takie podmioty, chyba że działają one za zgodą władz partii. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że uchwała dotyczy m.in. stowarzyszenia "Rozwój Plus" oraz stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska". Członkowie tych organizacji mają siedem dni na złożenie deklaracji o wystąpieniu z nich.

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