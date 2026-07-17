Tusk reaguje na ruch Zełenskiego. "Jesteśmy gotowi"

Prezydent Ukrainy zamieścił w piątek w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o ustaleniach spotkania na temat relacji z Polską. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że priorytety Kijowa są jasne: dobre, równoprawne i wzajemnie korzystne relacje oparte na szacunku. Przypomniał, że Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji, "za co naród ukraiński jest jej wdzięczny".

W trakcie spotkania uzgodniono kilka kroków. Pierwszy to, jak napisał Zełenski, podjęcie "decyzji na poziomie dyplomatycznym". Drugi – otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących "tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu".

"Po trzecie, zostaną podjęte decyzje w sprawie udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac. Po czwarte, omówiliśmy możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski" – wskazał Zełenski.

Ukraiński przywódca poinformował także, że zostaną podjęte kroki zmierzające do "rozszerzenia" możliwości działania ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Tusk reaguje na zapowiedzi Zełenskiego ws. Wołynia

Premier Donald Tusk skomentował zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. We wpisie na platformie X przyznał, że "z satysfakcją i nadzieją" przyjmuje słowa i decyzje prezydenta Ukrainy. Jak zaznaczył, relacje między Polską i Ukrainą "muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie".

"Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą" – oświadczył szef polskiego rządu.

Relacje pomiędzy Polską a Ukrainą pogorszyły się w maju po nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

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