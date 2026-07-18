"Szybko rozwija swoje możliwości". Niemcy chwalą Polskę
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Opinie

"Szybko rozwija swoje możliwości". Niemcy chwalą Polskę

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Prezentacja linii produkcyjnej dronów Hornet
Prezentacja linii produkcyjnej dronów Hornet Źródło: PAP / Paweł Supernak
Niemiecki portal Hartpunkt chwali Polskę za rozwój sił antydronowych. Nasz kraj może stać się europejskim liderem na tym polu.

Dziennikarze zza Odry wskazują Polskę jako przykład dla innych krajów Europy. Podczas gdy niektóre z nich dopiero rozpoczynają przygotowania do budowy tarcz antydronowych, polska armia aktywnie wdraża tego typu rozwiązania. Portal przypomina wizytę wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka w zakładach spółki Hornet – Polskie Drony, gdzie produkowane są bezzałogowce.

"Polska szybko rozwija swoje możliwości w dziedzinie systemów bezzałogowych. Podczas gdy modernizacja polskich sił zbrojnych w ostatnich latach wydawała się koncentrować na czołgach, artylerii, obronie przeciwlotniczej i samolotach bojowych, drony i systemy obronne przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS) przesuwają się obecnie do centrum uwagi oraz zamówień" – napisał Hartpunkt.

Dziennikarze wskazują, że polski rząd "nie postrzega już doświadczeń z wojny na Ukrainie jako bodźca dla indywidualnych projektów zbrojeniowych, lecz jako punkt wyjścia do fundamentalnych zmian strukturalnych w siłach zbrojnych". Dodają również, że jeśli plany polskiej armii zostaną zrealizowane, nasz kraj stanie się jednym z czołowych krajów europejskich w dziedzinie wojskowych systemów dronowych.

Polskie drony

Bezzałogowy statek powietrzny Hornet ma 2,6 m długości, 2,2 m rozpiętości skrzydeł i waży 85 kg. Może osiągać prędkość ponad 200 km/h, a jego zasięg operacyjny wynosi od 400 km w wersji podstawowej do 900-1200 km, w zależności od wyposażenia.

Konstrukcja w układzie "delta" z napędem spalinowym i śmigłem pchającym została opracowana jako cel latający, a w wersji OWA (one way attack) może zostać wyposażona w głowicę uderzeniową o masie ładunku około 16-20 kg.

Prezes Boryszewa w maju informował w rozmowie z ISBnews, że spółka liczy na rozpoczęcie seryjnej produkcji w 2027 r. oraz osiągnięcie docelowej wydajności na poziomie do 1000 dronów miesięcznie.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Hartpunkt, ISBNews
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