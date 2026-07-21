"On wyczuł okazję". Socjolog o możliwym rozłamie w PiS

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Morawiecki stwierdził, że nie zamierza rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Do 23 lipca parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie specjalnej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, do piątku zrobiło to ok. 130 osób.

Prof. Rychard: Odradzałbym rządzącym euforyczną ekstazę

Do sytuacji w PiS odniósł się we wtorek na antenie TVP Info prof. Andrzej Rychard.

– Odradzałbym rządzącym euforyczną ekstazę w takiej sytuacji – powiedział socjolog. Jak dodał. "PiS ma problemy, ale problemem dla KO może być to, że jak PiS sobie poradzi, to strategia oczekiwania nie zadziała".

Gość TVP Info zwrócił uwagę na podział PiS na dwie grupy. – Jedna jest konserwatywna, a moim zdaniem to jest jakiś bolszewizm. Gdzie tu konserwatyzm u Czarnka czy Jakiego? – powiedział prof. Rychard. – Drudzy są nieco bardziej centrowi. Są tam jakieś elementy prorynkowości i to są ci, którzy trzymają z Morawieckim – dodał.

Jak stwierdził socjolog, "Morawiecki walczy o przejście z politycznego niebytu". – On wyczuł okazję. Nie spodziewałem się po Morawieckim wyraźnej akcji ofensywnej – powiedział.

Politolog: Kaczyński chce przejąć część elektoratu Brauna. To niemożliwe

Prof. Rychard zaznaczył jednocześnie, że nawet jeżeli Morawiecki wyjdzie z PiS-u, to za chwilę i tak stworzy koalicję z partią Jarosława Kaczyńskiego. – On liczy na to, że powróci do jakiejś roli politycznej – ocenił.

Socjolog, zapytany o możliwość koalicji partii prawicowych i – jak to określiła dziennikarka TVP Info – "skrajnie prawicowych", zaznaczył, że "wyzwaniem jest to, że nie wiemy do końca, jakie to są elektoraty partii skrajnie prawicowych". – To jest teren, który nie jest do końca zbadany – powiedział ekspert.

– Marzeniem Kaczyńskiego jest odciągnięcie trochę elektoratu Brauna. Moim zdaniem jest to niemożliwe – ocenił Rychard. Jak dodał, "Kaczyński nie lubi antysemityzmu dlatego mu nie po drodze z Braunem, ale elektorat Brauna to dla Kaczyńskiego łakomy kąsek".

Socjolog przyznał jednocześnie, że jest w stanie sobie wyobrazić wariant, w którym to nie Jarosław Kaczyński będzie decydował o tym, co będzie robiło PiS. – PiS bez Kaczyńskiego to jest bardzo zagadkowa formacja, jeśli w ogóle się utrzyma jako formacja – podkreślił.

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