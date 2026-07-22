Horała nie przeprosi Płażyńskiego: Czekam na proces w sądzie

Poseł PiS Kacper Płażyński poinformował, że skierował do partyjnego kolegi Marcina Horały przedsądowe wezwanie do przeprosin. Żąda od niego wpłaty 50 tys. zł na fundację.

"Wczoraj na Kanale Zero Marcin Horała powiedział, że stworzyłem raport oczerniający prezydenta Karola Nawrockiego" – napisał Płażyński we wtorek (21 lipca) w serwisie X. Jak zaznaczył, "to kłamstwo", ponieważ "żadnego raportu nie stworzył".

Horała: Nie mam za co przepraszać

Na zarzuty teraz odpowiada sam Horała. - Nie mam za co przepraszać. Czekam w takim razie na proces w sądzie, gdzie pod rygorem od dzielności karnej za prawdziwość zeznań będziemy badali czy to prawda, że Kacper Płażyński był przeciwny kandydaturze Karola Nawrockiego - powiedział Horała w TVP Info.

– Ja się po prostu zdenerwowałem, kiedy akurat taka osoba [jak Kacper Płażyński – red.] z pozycji wyższościowej, takiej wyższości moralnej poucza Mateusza Morawieckiego względem lojalności wobec PiS-u, gry zespołowej i tak dalej. Ja naprawdę niezwykle rzadko ulegam emocjom w polityce, właściwie nie pamiętam kiedy poprzednio, ale to mnie naprawdę ruszyło - dodał polityk.

Błędny kierunek na prawo?

Poseł dodał, że stowarzyszenie obecnie toczy różne rozmowy i nie jest wykluczone, że dołączą do niego kolejne osoby. Jednocześnie zapewnił, że nikt ze stronników Morawieckiego nie podważa, że Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera. Jak dodaje problem nie jest personalny tylko ideowy.

– Ten kierunek na prawą ścianę, na odzyskiwanie głosów od Konfederacji, zwłaszcza Konfederacji Grzegorza Brauna – mówił dalej. – Podsumujmy po roku, co to przyniosło. No przyniosło to, że PiS stoi w miejscu co najwyżej, może nie spada jakoś strasznie, ale też i nie rośnie. A Konfederacja Grzegorza Brauna ma rekordowo wysokie poparcie. Ciśnie się na usta refleksja, że jest to kierunek błędny – ocenia.

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