Czarnek: Panie Żurek, to jest upadek i upokorzenie polityki w Polsce

Nie milkną echa poniedziałkowej wypowiedzi Waldemara Żurka podczas warszawskich obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Minister sprawiedliwości m.in. apelował wtedy do Polaków o dalszą pomoc dla Kijowa. Jednak największe kontrowersje wzbudziła wypowiedź o działalności specjalnej grupy prokuratorów, którzy od lutego tego roku "bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści".

– Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdanach do sądu i idą do aresztu – dodał.

Czarnek: Upadek polityki

Na słowa Żurka natychmiast zareagowali politycy opozycji wskazując, że o ile faktycznie niechęć wobec Ukraińców w Polsce rośnie, o tyle sami Ukraińcy przyczyniają się do tego poprzez akty wandalizmu czy popełniane w naszym kraju przestępstwa. Głos w sprawie zabrał m.in. Przemysław Czarnek, który zapowiedział przyjrzenie się funkcjonowaniu zespołu prokuratorów, o którym wspominał szef resortu sprawiedliwości.

– Było to święto niepodległości Ukrainy. Tyle że tej samej Ukrainy, która z okazji swej niepodległości ogłosiła panteon bohaterów, a wśród nich Bandera, Szuchewycz – ludzie odpowiedzialni za ludobójstwo na Polakach. I najgorsze w tym wszystkim to, że władze polskie, pomimo tego, co zrobiły władze ukraińskie, gloryfikując ludobójców na Polakach, uczestniczyły w tym wydarzeniu. I co powiedział pan Żurek? – stwierdził Czarnek na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, do którego dołączył wspomnianą wcześniej wypowiedź ministra.

Dalej kandydat PiS na premiera wskazywał, że taka postawa władz to "upadek i upokorzenie polityki w Polsce".

– Panie Żurek, przemoc kogokolwiek wobec kogokolwiek musi być tak samo ścigana. Skoro pan obiecuje Ukraińcom, że wysyła pan na Polaków atakujących Ukraińców, prokuratorów w zespołach, to niech pan odpowie Polakom, czy z równą determinacją ściga pan Ukraińców atakujących Polaków i kogokolwiek innego atakującego jakiegokolwiek innego człowieka? Co to w ogóle jest? Sprawdzimy to na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – dodał polityk PiS.

Czytaj też:

Czarnek nie wytrzymał. Ostro skrytykował Trzaskowskiego i TVP w likwidacji Czytaj też:

"Złapany na gorącym uczynku". Czarnek wbija szpilę w ministra