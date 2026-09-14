"Nigdy nie miałem wątpliwości". Czarnek o pomocy dla Ukrainy

Analitycy GUS obliczyli, że wojna na Ukrainie kosztowała Polskę 490 mld złotych. To aż 3,5 proc. nominalnego PKB. Konflikt najmocniej uderzył w gospodarstwa domowe. Polskie rodziny straciły 292,1 mld zł. Straty sektora rządowo-samorządowy wyniosły 72 mld zł, a sektora przedsiębiorstw – 126 mld zł.

Eksperci wzięli pod uwagę nie tylko kwotę bezpośredniej pomocy dla Ukrainy (transfery pieniężne oraz pomoc wojskowa), ale także sytuację na rynku pracy, zmiany w gospodarce i demografii. Zbadano również w jakim stopniu spadła siła nabywcza gospodarstw domowych w związku z wyhamowaniem podwyżek płac.

Czarnek: Pomoc powinna być warunkowana konkretnymi decyzjami Ukrainy

Do pomocy dla Ukrainy odniósł się w poniedziałek na antenie Radia Zet wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

– Nigdy nie miałem wątpliwości co do pomagania Ukrainie, natomiast zawsze ta pomoc musi być warunkowana interesami państwa polskiego. To nie może być już tak, jak na początku wojny, kiedy był rozpędzony Putin i zagrażał naszym granicom w perspektywie tygodnia, dwóch czy trzech. Taka była sytuacja po 24 lutego 2022 roku – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył kandydat PiS na premiera, "dzisiaj pomoc Ukrainie jest absolutnie potrzebna, natomiast ona powinna być warunkowana konkretnymi decyzjami Ukrainy w stosunku do państwa polskiego, polskich przedsiębiorców, polskiej historii, polskiej przyszłości".

"Każdy powinien wiedzieć, jak bronić RP"

Przemysław Czarnek zapytany o to, czy Polska powinna przywrócić powszechny pobór do wojska, odpowiedział: "W pewnym zakresie tak".

– No nie w takim, jak w PRL-u, czyli 2 lata wojska normalnego i 3 lata marynarki wojennej, bo tak stawiane pytanie zawsze nas cofa do tamtego czasu, który nie był dobry. Natomiast przeszkolenie wojskowe dla dorosłych mężczyzn wszystkich w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, powinno być – wyjaśnił były minister edukacji i nauki. – Wszystkich czyli tych, którzy nadają się do służby wojskowej fizycznie, tak, oczywiście, każdy powinien wiedzieć, jak bronić RP – dodał.

Jak zaznaczył Czarnek, "w tym zakresie dlatego ta tzw. powszechna służba wojskowa powinna być przywrócona".

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