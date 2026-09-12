Czterech polityków wyrzuconych z PiS. Natychmiastowa decyzja Czarnka

Nowy klub radnych powstał w środę. W skład weszli Marcin Jakóbczyk, Eugeniusz Bielak, Elżbieta Boczkowska oraz Radosław Skrzetuski. Podczas ogłoszenia decyzji towarzyszył im Sylwester Tułajew, lubelski poseł związany z Rozwojem Plus.

Marcin Jakóbczyk podkreślił, że utworzenie nowego klubu nie oznacza odejścia z Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaznaczył, wszyscy jego członkowie przez lata byli aktywni w szeregach tej partii.

Okazało się jednak, że decyzja w kierownictwie partii zapadła niemal natychmiast. Jak ustaliła Wirtualna Polska, już w piątek w tej sprawie obradowało Prezydium Zarządu Okręgowego PiS. Wniosek o wykreślenie radnych z partii złożyła pełnomocnik PiS w Lublinie, radna Justyna Budzyńska. Ostatecznie cała czwórka została usunięta z listy członków ugrupowania. Uchwałę podpisał Przemysław Czarnek, prezes okręgu nr 6 i wiceprezes PiS.

Spór PiS z Morawieckim

Lubelszczyzna pozostaje jednym z najważniejszych bastionów Prawa i Sprawiedliwości oraz regionem silnie kojarzonym z Przemysławem Czarnkiem. To właśnie tam Mateusz Morawiecki zamierza próbować przekonać do siebie część wyborców swojej byłej partii.

Mateusz Morawiecki cały czas jest politycznie bardzo aktywny, a przedstawiciele Rozwój Plus wskazują, że w przyszłej arytmetyce sejmowej będzie liczyło się także ich ugrupowanie. Nie jest jednak tajemnicą, że stosunki personalne między częścią polityków PiS i Rozwoju cechują się obecnie silnym antagonizmem. Ponadto, oba te środowiska – a najwyraźniej również obóz prezydencki – nie palą się do współpracy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która w sondażach notuje 6-10 procent poparcia.

Kolejni prezydenci miast w Rozwoju Plus

W sierpniu do stowarzyszenia dołączyło kilku innych samorządowców. 13 sierpnia przystąpienie do Rozwoju Plus ogłosił prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. – Bez wahania zdecydowałem się, żeby do tego stowarzyszenia przystąpić – mówił wówczas Kinastowski.

Dzień wcześniej dołączenie do inicjatywy Morawieckiego ogłosił prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. W Rozwoju Plus znalazł się również prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. 9 sierpnia o przystąpieniu do stowarzyszenia poinformował senator PiS Ryszard Majer.

Na początku września również prezydent Sieradza Paweł Osiewała ogłosił, że dołącza do stowarzyszenia Rozwój Plus.

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