Mentzen oburzony na słowa Żurka. "Trzeba zakończyć te lewackie eksperymenty"

W poniedziałek przypadał Dzień Niepodległości Ukrainy. Jego obchody odbyły się też w Warszawie na Placu Zamkowym.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Żurek wziął udział w obchodach w Warszawie

Udział w obchodach wziął Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który zabrał głos ze sceny.

– Życzę wam przede wszystkim zwycięstwa. (…) Życzę, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej; żeby nikt nigdy nie dał się podzielić Polakom i Ukraińcom – powiedział.

Waldemar Żurek podziękował ukraińskim żołnierzom walczącym w okopach "za ich bohaterstwo, za ich ofiarę". – Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskich, bronią Europy przed hordami ze Wschodu – stwierdził.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zaapelował do Polaków, aby nie zapomnieli o dniach, kiedy wybuchła wojna i otworzyli swoje serca na sąsiadów. Podziękował również Ukraińcom, którzy w Polsce "ciężko i uczciwie pracują; którzy zachowują się godnie".

Żurek: Ponad 100 prokuratorów "bardzo aktywnie ściga każdy przejaw nienawiści"

Waldemar Żurek poinformował, że ponad 100 prokuratorów w całym kraju od lutego "bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści".

– Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdanach do sądu i idą do aresztu – dodał.

Podkreślił, że rząd podjął "działania nie doraźnie, ale systemowe". – Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni – ocenił.

Mentzen oburzony na Żurka. "Trzeba skończyć te lewackie eksperymenty"

Sławomir Mentzen, współlider Konfederacji, odniósł się do słów Waldemara Żurka.

"Ponad 100 prokuratorów ma aktywnie ścigać Polaków, którym nie będą się podobać Ukraińcy. W tym czasie nie będzie komu ścigać prawdziwych przestępców. Prokuratura będzie zajęta mową nienawiści" – napisał na platformie X.

Sławomir Mentzen podkreślił, że "trzeba zakończyć te lewackie eksperymenty".

"Każdy wie, czym to się skończyło w Upadłej Brytanii. Nie chcemy tego w Polsce!" – zwrócił uwagę lider Nowej Nadziei.

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