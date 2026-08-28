Tusk o przejęciu TK. "Mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do budynku"

Podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie głos zabrał szef rządu. Wśród pytań, jakie zadali Donaldowi Tuskowi uczestnicy spotkania, pojawiła się kwestia Trybunału Konstytucyjnego. Premier odniósł się wtedy do kandydatury Macieja Berka do TK, która budzi duże kontrowersje, także wśród środowisk sprzyjających obecnej władzy.

– On [Maciej Berek] nie ma nic wspólnego z polityką rozumianą tak, jak to zabrzmiało w pana pytaniu. Nie należał do żadnej partii politycznej. W rządzie zajmuje się nie konfrontacją polityczną, tylko pilnowaniem tego, żeby prawo było zgodne z Konstytucją. Wiecie dlaczego mam zaufanie do niego jako do kandydata? Bo ja mam dość silny autorytet w rządzie, nie każdy chętnie się stawia mi i jakoś tam protestuje. Berek zawsze kiedy miał problem, czy nasze pomysły są konstytucyjne, przychodził i mówił: ze mną takie numery nie przejdą – przekonywał lider KO.

– Naprawdę wiem, na kogo stawiamy do TK, jeśli chodzi o jego cechy prawdziwe, autentyczne, a nie opisane w mediach – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie Campusu Polska Przyszłości. Głosowanie nad kandydaturą Berka odbędzie się prawdopodobnie na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Sejmu. KO popiera Macieja Berka jako swojego kandydata. Sam wniosek o jego zgłoszenie podpisało wymagane co najmniej 50 posłów KO. Największy znak zapytania to Lewica. Włodzimierz Czarzasty mówi, że klub nie podjął jeszcze oficjalnej decyzji.

Tusk przyznał, że chodzi o "ich sędziów" w TK

Dalej polityk mówił o przejęciu Trybunału Konstytucyjnego. – Nie będę pięknoduchem w tej sprawie. We wrześniu muszę mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do tego gmachu, że to będzie wszystko zgodne z prawem. Może nie będzie estetyczne, może część z was się na mnie obrazi, ale pomyślcie, czy więcej z was nie obrazi się na mnie, jeśli będę stał o tak, z rozdziawioną gębą i nic się nie da zrobić i dalej Święczkowski będzie pomiatał sędziami – wskazał Tusk.

W 2026 r. obecna większość sejmowa zaczęła obsadzać wakaty w TK. 13 marca Sejm wybrał sześciu nowych sędziów, a w kwietniu urząd objęli m.in. Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. W czerwcu większość wybrała także Sławomira Patyrę – dostał 235 głosów, w tym 154 KO, 29 PSL, 21 Lewicy, 14 Centrum i 14 Polski 2050.

Jednocześnie w Trybunale nadal zasiadają sędziowie wybrani za rządów PiS, m.in. Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski i Jarosław Wyrembak. Ich kadencje wygasają stopniowo w latach 2026–2031.

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